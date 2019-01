Il M5s vuole affossare il referendum sulla Tav

Banca Carige : M5s vuole mettere alla gogna debitori - come per MPS : I correntisti teoricamente sono protetti fino ai 100 mila euro in Banca, grazie al Fondo di tutela dei depositi, ma tutti i legami con l'economia del territorio, prestiti alle imprese e agli ...

M5s - la brutta storia di soldi sui grillini : 'Perché nessuno si vuole candidare' : Appena con il tempo si formano e impratichiscono, diventano tutti fuori uso, così si pesca dall' esterno e quelli in un mondo folle come quello grillino resistono poco, diventando una mina impazzita ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Barbara Lezzi : fuoco amico M5s - la voci impazzite sul rimpasto : La ministra per il Sud ha i giorni contati? La grillina Barbara Lezzi, spesso disastrosa in tv, nonostante le smentite sul rimpasto di governo sarebbe finita nel mirino incrociato di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo, leader del M5s e quindi capo della Lezzi, non avrebbe digerito i disastri m

Di Maio : Berlusconi vuole comprare il M5s - ho detto ai miei di fingere di accettare e registrare” : Di Maio: Berlusconi vuole comprare il M5s “Berlusconi vuole comprare i parlamentari del M5s”. Il vicepremier Luigi Di Maio torna ad attaccare Silvio Berlusconi. Ma – forse non volendo – svela pubblicamente il “piano” con il quale volevo tendere una trappola al Cavaliere. “Non è un Paese normale quello in cui uno come Berlusconi può ipotizzare di comprare parlamentari. Io comunque ho detto ai miei di fingere di accettare e di registrare tutto. ...

Lega - Rixi : “Berlusconi vuole che cada il governo? Ci chiese lui di fare un esecutivo alleandoci anche con M5s” : “Berlusconi dice che il governo gialloverde deve cadere? Veramente lui è stato il primo a chiederci di fare un governo per dare stabilità al Paese, anche alleandoci col M5s. Non è che si può entrare in un governo e dopo 6 mesi spegnere la luce o staccare la spina”. Sono le parole del viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi (Lega), nel corso di 24 Mattino, su Radio24. Il politico leghista aggiunge: “Alle elezioni europee ...

Di Maio ha controllato se qualche altro parlamentare vuole abbandonare M5s : Luigi Di Maio non teme nuovi addii dal Movimento 5 stelle. Secondo quanto viene riferito da fonti qualificate M5s, il capo politico del Movimento avrebbe fatto delle 'verifiche' per capire quanto sia concreto il rischio di una presunta 'campagna acquisti' da parte di altri partiti, in primis Forza Italia, nei confronti dei suoi parlamentari. Dopo l'abbandono dal gruppo M5s di Matteo Dall'Osso il 7 dicembre ...

L’M5s vuole correggere l’ecotassa sull’auto. La Lega : togliamola con un emendamento : Litigano su reddito di cittadinanza e Quota 100, litigano sulle pensioni d’oro e adesso pure sull’ecotassa. Con un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal capogruppo dei senatori Massimiliano Romeo la Lega propone infatti di abrogare il bonus/malus sulle autovetture. Nessun aggiustamento o ritocco, come sino ad ora si era immaginato sulla...

Regeni - ora anche Parlamento Ue vuole rompere i rapporti con l’Egitto : M5s presenta risoluzione : Gli europarlamentari del M5S vogliono dare anche a livello europeo un segnale forte all'Egitto, sulla scia della decisione del Parlamento italiano: "Abbiamo presentato al Parlamento europeo una risoluzione in cui chiediamo che il Parlamento europeo interrompa le proprie relazioni diplomatiche con la controparte egiziana. A tre anni dall’omicidio Regeni le autorità egiziane rifiutano di cooperare con quelle italiane e non è stata ancora fatta ...

Manovra - Di Maio : “Tria sta facendo un gran lavoro - M5s non vuole le sue dimissioni” : "Smentisco qualsiasi voce che sta circolando sulla volontà di far dimettere il ministro Tria, sta facendo un grande lavoro. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volontà al Movimento 5 Stelle, lo smentisco categoricamente", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Continua a leggere

Il M5s vuole l'Iva al 5% per assorbenti e pannolini. Ma solo se "ecologici" : Iva al 5% per assorbenti, pannolini e coppette mestruali ecologiche. Da quanto hanno appreso le agenzie di stampa, sarebbe questa la modifica della manovra proposta in commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Secondo le prime indiscrezioni, l'emendamento del Movimento 5 Stelle che proponeva l'Iva agevolata per questa tipologia di prodotti, è stato riformulato. L'idea, da sempre oggetto del programma penstastellato, e che era uno dei tanti ...

Irene Pivetti : 'La Lega vuole ridurre le tasse alle imprese - ma il M5s glielo impedisce' : Intervenuta a Stasera Italia, l'ex Presidente della Camera ed ex esponente di spicco della Lega Nord, Irene Pivetti, ha affrontato molteplici argomenti, parlando anche dei contenuti della manovra di bilancio del Governo gialloverde, dopo la bocciatura definitiva da parte della Commissione Europea. Sul tema della pressione fiscale, la Pivetti ha spiegato: "In Italia ci sono troppe tasse e ci sono troppi pochi motivi per pagarle. L'insoddisfazione ...