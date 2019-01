Il gameplay di OUTWARD si mostra nel nuovo video diario degli sviluppatori

eurogamer

: Il nuovo video diario degli sviluppatori di #OUTWARD ci mostra un po' di gameplay. - Eurogamer_it : Il nuovo video diario degli sviluppatori di #OUTWARD ci mostra un po' di gameplay. -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Nella giornata di oggi il publisher Deep Silver e lo studio di sviluppo Nine Dots hanno pubblicato undedicato al loro, l'action RPG open world in arrivo il 26 marzo per PS4, Xbox One e PC.Nel comunicato stampa, il titolo è descritto come "un gioco d'avventura fantasy open-world con un grande senso di immersione e simulazione. In esso, i giocatori sperimenteranno un tipo di RPG completamente. Essi vestiranno i panni di un vero abitante di un vasto mondo, che necessita manutenzione biologica e autoconservazione in un ambiente duro e indifferente. Questi aspetti della simulazione si estendono anche alla rappresentazione della magia del gioco attraverso un'intricata rete di rituali necessari per evocare poteri soprannaturali. Il gioco offre anche una funzionalità sorprendente: multiplayer locale e online a due giocatori, con split-screen (anche online). Questa ...