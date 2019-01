Il 22 gennaio Maratona di New York di Edoardo Erba al Teatro Dragoni di Meldola | FC

Le serie tv di gennaio su Netflix - dalla maratona Gossip Girl all’ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi : Il nuovo anno inizia in bellezza con le Serie tv di gennaio su Netflix. Nel primo mese del 2019, la piattaforma video offre un'ampia scelta di prodotti nel suo catalogo, dalle maratone televisive (come quella di Gossip Girl) alle nuove e attese stagioni di The Punisher e Una Serie di Sfortunati Eventi. Scopriamo insieme le novità più interessanti. La terza e ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi, tratta dalla saga letteraria ...

Maratona Doctor Who 8 su Rai4 in attesa dell’11ª stagione a gennaio : tutta la programmazione : In attesa dei nuovi episodi in prima assoluta, arriva la Maratona di Doctor Who 8 su Rai4. Per queste vacanze natalizie, l'emittente ripropone l'ottavo capitolo della longeva serie fantascientifica, che farà compagnia ai fan durante le festività. Peter Capaldi debutta nei panni del Dottore (è la sua Dodicesima reincarnazione), e accoglie l'eredità di Matt Smith (il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown). Al suo fianco vi è ...

Arriva Gossip Girl su Netflix da gennaio - dalla prima alla sesta e ultima stagione per una maratona glamour : Sbarca Gossip Girl su Netflix: le vite più scandalose dell'élite di Manhattan prendono vita dal prossimo anno. A rivelarlo è il profilo Twitter della piattaforma streaming, che ha scritto un post senza lasciare ombra di dubbio: "1° gennaio. XOXO, Gossip Girl." I fan potranno riguardare le vite e gli intrighi di Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Jenny Humphrey e gli altri personaggi della serie tv che ha lanciato star come Blake ...