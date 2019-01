I mercati in attesa di Draghi e del voto sulla Brexit

Il Colle in attesa della legge di Bilancio - Presidente pronto a firmare con un occhio ai mercati : Colle in attesa di ricevere finalmente la legge di Bilancio. La manovra arriverà al Quirinale in zona Cesarini e, senza la firma del Presidente della Repubblica, dal primo gennaio partirebbe l'...

Il Colle in attesa della legge di Bilancio - Presidente pronto a firmare con un occhio ai mercati : Colle in attesa di ricevere finalmente la legge di Bilancio. La manovra arriverà al Quirinale in zona Cesarini e, senza la firma del Presidente della Repubblica, dal primo gennaio partirebbe l'...