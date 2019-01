I barchini carichi di immigrati | così Barbanera elude i controlli in Italia

ilgiornale

(Di martedì 15 gennaio 2019) Usano gommoni carenati, dotati di potenti motori fuoribordo con cui sono in grado di coprire il tratto di mare che separa le due sponde del Mediterraneo. Gommoni e imbarcazioni che, "già introdotti illegalmente a Lampedusa", sono stati "già sottoposti a sequestro dalle Forze di Polizia". Nel giro di poche ore trasportano inuna quindicina diirregolari, oltre ad una quantità variabile di tabacchi che arriva anche a "raggiungere in alcuni casi il peso di qualche quintale". Per ogni traversata i clandestini pagano fino a 3.000 euro. La nuova tratta dei "viaggi fantasma" dalla Tunisia è stata portata alla luce da una maxi operazione denominata "", che ha portato in carcere quattordici persone e al sequestro di beni per tre milioni di euro.Gli sbarchi fantasma in SiciliaAlcuni degli stranieri, che organizzano i "viaggi fantasma", sono stati bloccati al porto di ...