I bambini e il gioco | le regole per crescere divertendosi

Libri tattili per bambini : i migliori libri gioco per neonati e bambini fino a 2 anni : I libri tattili per bambini, realizzati in cartone con elementi realizzati in materiali diversi, sono tra i primi libri che si acquistano per un neonato: grazie al tatto, il primo senso che si sviluppa nei nostri piccoli, questi libri insegnano loro a conoscere il mondo, e a familiarizzare con l'oggetto libro e abituarli all'ascolto. Ecco le nostre proposte di libri tattili per lettori in erba.Continua a leggere

bambini mettono un fuoco di artificio in bocca al cane per gioco - vivo per miracolo : Le immagini sono state condivise in rete e la volontaria Celeste Florentin Aponte ha parlato già di prime vittime dei tradizionali botti di fine anno che come in molte altre parti del mondo ogni ...