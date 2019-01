Huawei | il fondatore rompe il silenzio | ' Mai fatto spionaggio'

Huawei - il fondatore smentisce spionaggio per conto di Pechino : "Il messaggio che voglio mandare agli Stati Uniti è: collaborazione e successo condiviso" perche' "nel mondo dell'hi-tech è impossibile per qualsiasi singola azienda o paese sostenere o supportare i ...

Huawei - il fondatore rompe il silenzio : «Mai spiato per la Cina - Trump è un grande presidente» : PER SAPERNE DI PIÙ / Tutti i rischi delle nuove reti 5G Eppure Huawei è ora diventato un bersaglio in tutto il mondo. Se è vero che l'azienda è di proprietà dei suoi dipendenti, la precedente ...

Huawei - il fondatore rompe il silenzio : «Amo la Cina - ma non faccio spionaggio» : Il miliardario cinese elogia Trump: «Un grande presidente» e dice che la figlia bloccata in Canada gli «manca molto»

L'Iran e la guerra dei brevetti dietro l'arresto della figlia del fondatore di Huawei : ... che vede l'una contro l'altra le due più grandi economie del mondo. Le aziende cinesi sono accusate dagli americani di furto di proprietà intellettuale e di spionaggio, problema che gli Usa sentono ...

Arrestata Meng Wanzhou a Vancouver - CFO di Huawei e figlia del suo fondatore : Oggi 6 dicembre è stata Arrestata Meng Wanzhou, CFO di Huawei fermata a Vancouver a quanto pare per ordine delle autorità americane. Al momento si hanno ancora notizie frammentarie in merito, ma è inevitabile che questa decisione stia alimentando non poco le tensioni tra Cina e USA. A quanto pare, infatti, il manager rischia l'estradizione proprio negli Stati Uniti, dove sono ancora in corso tutte le indagini del caso per comprendere se il ...

Huawei - arresto shock della cfo e figlia del fondatore su richiesta Usa. Ira di Pechino : Lo scontro tra Stati Uniti e Huawei, e dunque tra Stati Uniti e Cina, fa un salto di qualità con l’arresto della Cfo del colosso tecnologico cinese, Wanzhou Meng, figlia del fondatore,...