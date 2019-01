Ho visto augurare stupri agli avversari politici in Bosnia e in Ruanda | ma lì c' era

huffingtonpost

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Quel messaggio mi ferì moltissimo come donna perché mi si augurava qualcosa di ripugnante. Mi preoccupava come madre, perché sapevo che mia figlia l'avrebbe letto. Mi indignava come politico, perché mi indicava come mandante morale dello stupro di Rimini. E mi offese come rappresentante delle istituzioni, perché io in quel momento ero la terza carica dello Stato e a offendermi era un sindaco". Lo ha detto l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in tribunale al processo per diffamazione che vede imputato il sindaco di Pontinvrea (Savona), Matteo Camiciottoli. "Hoine in, ma lì c'era la guerra - ha aggiunto Boldrini -. Non posso pensare che si possa intimidire allo stesso modo una donna in un Paese del G8".