Gravina | ' Calciopoli? Il ricorso della Juve non mi sorprende'

Gravina : 'Ricorso Juve per Calciopoli? Ci sono delle sentenze - spero che la storia si chiuda. Var - bisogna cambiare' : Sulla Supercoppa in Arabia: 'Non ci dobbiamo scandalizzare, il calcio non è politica, ma un veicolo culturale che può abbattere le barriere tra i popoli. Anzi, valuterò la possibilità che la nostra ...