Gloria Guida a Movie Mag

spettacoli.tiscali

: Gloria Guida a #MovieMag, mercoledì 16 gennaio ore 23.05 su @raimovie: 'Che imbarazzo sul set con mio marito Johnny… - cinematografoIT : Gloria Guida a #MovieMag, mercoledì 16 gennaio ore 23.05 su @raimovie: 'Che imbarazzo sul set con mio marito Johnny… - MelendezYaimary : RT @JosueLo_58: Perché abbiamo bisogno di film come quelli di @Gloria_Guida oggi. Ci mancano???? - fpontiggia1 : RT @raimovie: 'Girare sul set con mio marito Johnny Dorelli? Mi imbarazzava. In realtà sono timida per natura.' Mercoledì, alle 23.05, @fp… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Quando girammo Sesso e volentieri di Dino Risi sul set c'era anche mio marito Johnny Dorelli: sembrerà strano, ma la cosa mi imbarazzava non poco. In realtà sono timida per natura" . A parlare è ...