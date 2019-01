Gli scontri di Milano si potevano evitare: istruttoria al Viminale

ilnapolista

: #Napoli, arrestati cinque ultrà per gli scontri con i tifosi del #Verona. Il 6 gennaio 2018 scoppiarono gravi inci… - Sport_Mediaset : #Napoli, arrestati cinque ultrà per gli scontri con i tifosi del #Verona. Il 6 gennaio 2018 scoppiarono gravi inci… - Gazzetta_it : Agguato del gennaio 2018 ai tifosi del #Verona: arrestati 5 ultrà del #Napoli - LucaBizzarri : Sento parlare di partite di giorno per evitare gli scontri. Vincenzo Spagnolo fu assassinato il pomeriggio del 29 G… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Napoli aveva avvisatoNapoli aveva avvisato. Attenzione, c’è un «rischio elevato» di incidenti perché da tempo le due tifoserie sono avversarie. «Da Napoli partiranno 120-150 ultrà della Curva a, tutti fidelizzati. Viaggeranno con auto private e Van ed entreranno aseparati per poi ricongiungersi nei pressi dello stadio ed entrare tutti uniti nel settore “ospiti”».L’informativa della questura di Napoli arriva acinque giorni prima della partita Inter-Napoli. Non si accenna a un progetto di assalto agli ultrà interisti, tanto che una volta aggrediti i napoletani si difendono con aste di bandiere e striscioni e le proprie cinture dei pantaloni. C’è tempo per organizzare un sistema di vigilanza e sorveglianza ma il questore diMarcello Cardona non deve aver dato molto credito alla segnalazione degli uomini della Digos di Napoli.Solo una macchina, ...