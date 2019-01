Gigante a Plan de Corones | Shiffrin inarrestabile | Bassino terza

Sci - Gigante di Plan de Corones : Shiffrin extraterrestre conquista l'Erta - Bassino terza : Dopo aver fatto il vuoto nella prima manche, conclusa con 1.39 su Tessa Worley, 1.42 su Petra Vlhova e 1.47 su Marta Bassino, la detentrice della Coppa del Mondo deve solo gestire il vantaggio sulla ...

Mikaela Shiffrin in 2.04.75 ha vinto anche lo slalom gigante di coppa del mondo di San Vigilio-Plan de Corones: 53/o successo in carriera e decimo stagionale per la statunitense. Seconda la francese ...

Sci alpino - splendida Marta Bassino nel Gigante di Plan de Corones : l’azzurra torna sul podio dopo quasi 2 anni : L’americana precede la francese Tessa Worley e l’azzurra Bassino, capace di guadagnare una posizione nella seconda manche Bellissima, elegante, cattiva. E alla fine gioiosa e sorridente. Marta Bassino torna sul podio del gigante femminile a distanza di quasi due anni. L’ultima volta ci era riuscita nel marzo 2017 ad Aspen al termine di una stagione che l’aveva proiettata tra le grandi del Circo Bianco. Adesso è di ...

Sci alpino - Federica Brignone 6° nella prima manche del Gigante di Plan de Corones Aosta -Mikaela Shiffrin fuori categoria : guida la manche ... : Federica Brignone ha chiuso al 6° posto la prima manche del gigante di Plan de Corones , in Alto Adige. La valdostana è giunta al traguardo in 1'03"56, lontana 1"61 da una Mikaela Shiffrin fuori ...

Sci alpino – Coppa del mondo : c’è l’ok per il Gigante femminile di Plan de Corones : Plan de Corones, c’è l’ok della Fis per il gigante femminile del 15 gennaio. Brignone e compagne si allenano a San Vigilio Si terrà regolarmente il gigante femminile di martedì 15 gennaio a Plan de Corones, penultima tappa italiana in calendario nella Coppa del mondo di sci alpino. La FIS ha dato l’ok dopo il controllo effettuato in mattinata sulla neve della pista Erta, dove si gareggerà per la terza volta ...