Ghiacci in Antartide | il ruolo dell’asse terrestre

Antartide : in 40 anni - la quantità annuale di massa di Ghiaccio perso è aumentata di sei volte :

Alla ricerca del "lago perduto" : perforati i Ghiacci in Antartide : Il 'lago perduto' dell'Antartide, come viene definito il lago Mercer, sta per rivelare i suoi segreti: la perforazione di oltre un chilometro per raggiungere questo ambiente incontaminato attraverso i ...

Spaventoso surriscaldamento ai poli : “L’Artico sta vivendo una transizione senza precedenti” - insolito scioglimento di Ghiacci anche in Antartide : Gli scienziati stanno osservando uno scioglimento sorprendente nelle regioni polari della Terra in momenti che non si aspettavano, come l’inverno, e in posti che non si aspettavano, come l’Antartide orientale. Nuovi studi e nuove relazioni rilasciate nel corso di questa settimana dipingono uno dei quadri più desolanti finora del drammatico riscaldamento nell’Artico e in Antartide. Gli scienziati dell’Alaska hanno descritto uno scioglimento senza ...

Antartide : la perdita dei Ghiacci potrebbe “ridisegnare il profilo delle coste in diverse aree del mondo” : I ghiacciai dell’Antartide orientale mostrano variazioni, dopo essere stati stabili per decenni: velocità e altezza sono cambiate nell’ultimo decennio e il livello si è ridotto, come sta già avvenendo nella regione occidentale. Le rilevazioni e le conclusioni si devono al progetto Its_Live (Inter-mission Time Series of Land Ice Velocity and Elevation) della NASA, presentati in occasione del convegno annuale dell’Unione ...

Scioglimento dei Ghiacci in Antartide raffredda l'atmosfera :

Antartide - lo studio Usa : “Scioglimento dei Ghiacci impedirà il riscaldamento eccessivo” : Lo scioglimento dei ghiacci antartici farà salire il livello degli oceani, ma contemporaneamente impedirà il riscaldamento eccessivo dell’atmosfera. Buona parte del calore sarà, infatti, catturata dai mari. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature, da un gruppo dell’Università americana dell’Arizona, coordinato da Ben Bronselaer. Secondo gli autori, gli attuali modelli climatici non descrivono in modo completo gli effetti ...

Clima - eccezionale scoperta : lo scioglimento dei Ghiacci in Antartide contrasterà il riscaldamento globale : I ghiacci dell’Antartide si stanno sciogliendo e questo fa sì che il livello degli oceani salga, ma allo stesso tempo contrasterà il riscaldamento eccessivo dell’atmosfera. Il calore, infatti, o almeno buona parte di esso, sarà catturato dai mari. Ad arrivare a questa importante scoperta scientifica è stato uno studio pubblicato sulla rivista Nature, condotto da una equipe dell’Università dell’Arizona, coordinato da Ben ...

Antartide - scoperto continente perduto sotto i Ghiacci : ha un miliardo di anni : sotto i ghiacci dell' Antartide si nascondono i resti di antichi continenti perduti. Li ha visti il satellite europeo Goce, che dal 2009 al 2013 ha studiato la gravità terrestre. Sono almeno tre ...