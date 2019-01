Germania | l' ultradestra di Afd nel mirino dei servizi

Germania - bomba contro sede dell'ultradestra/ Colpita l'Afd in Sassonia : ferma condanna della politica : Germania , bomba contro sede dell'ultradestra . Colpita l'Afd nella sua sede in Sassonia : ferma condanna della politica tedesca

Germania - ultradestra sotto attacco : bomba davanti sede dell'Afd : Torna la tensione in Germania. Una bomba è esplosa davanti la sede del partito di ultradestra Alternative fuer Deutschland a Doebeln, in Sassonia. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma secondo la polizia, il sospetto è che sia stato un attacco di matrice politica. Come riporta Ansa, "secondo quanto si apprende, sono stati danneggiati la porta e le mura dell'edificio e un'auto, mentre del materiale propagandistico è andato in ...