Gaza | tre carabinieri italiani rifugiati nella sede Onu dopo un inseguimento

Gaza - tre carabinieri in sede Onu. “Assediati da Hamas” : Tre carabinieri del Consolato italiano a Gerusalemme son rifugiati nella sede dell’Onu a Gaza City, assediati dalle forze di sicurezza di Hamas. Secondo il sito del Juraselem Post gli italiani sarebbero invece 4. Per il quotidiano l’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti avrebbe incontrato oggi il leader di Hamas Ismail Haniyeh nel tentativo di risolvere la crisi che va avanti da 48 ore. A quanto si legge, ieri i quattro si sono ...

Gaza - Sodastream : “Presto fabbrica nella Striscia per dare lavoro agli abitanti” : Fare business a Gaza. Quella che sembra una follia partorita dalla mente di chi non ha idea di cosa voglia dire gestire un’azienda, ma anche vivere e lavorare in una delle aree più povere e rischiose al mondo, soprattutto per una compagnia israeliana, è invece uscita dalla bocca di Daniel Birnbaum, amministratore delegato di Sodastream, azienda che produce gasatori domestici di bevande. Una scelta, quella comunicata giovedì durante la Globes ...