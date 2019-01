Frascati Scherma | Errigo terza e Garozzo quinto nelle rispettive prove di Coppa del Mondo

Frascati Scherma : Rossini prima e Pappone terza in Coppa del Mondo Under 20 : Roma – E’ un inizio d’anno scintillante per il Frascati Scherma. Le feste e i cenoni di famiglia non hanno distratto gli atleti che si sono ritrovati in pedana già nel week-end dell’Epifania. E’ il caso di diversi ragazzi della categoria Under 20 che avevano in programma un importante appuntamento di Coppa del Mondo. A Udine c’erano di scena i fiorettisti e il Frascati Scherma ha potuto applaudire una prestazione praticamente perfetta di ...

Frascati Scherma : Bianchi di bronzo ai mondiali militari - fiorettisti Under 14 bene a Treviso : Roma – E’ stata una gara fortemente “colorata” di Frascati Scherma quella dei mondiali militari di fioretto che sono andati in scena a Nancy (in Francia). Il più bravo di tutti è stato Guillaume Bianchi, atleta che difende i colori delle Fiamme Gialle: il fiorettista è salito sul terzo gradino del podio dopo la sconfitta subìta in semifinale contro il campione olimpico di Pechino 2008, il tedesco Benjamin Kleibrink, col punteggio di ...

Frascati Scherma - che bravi i piccoli sciabolatori : tre primi e un secondo posto a Lucca : Roma – Il settore gpg della sciabola ha ottenuto uno strepitoso risultato complessivo nella prima prova nazionale Under 14 andata in scena nello scorso fine settimana a Lucca. Sotto gli occhi del responsabile d’arma Lucio Landi e dei maestri Andrea Aquili e Alessandro D’Alessio, i piccoli atleti frascatani hanno conquistato l’invidiabile bottino di tre primi posti, un secondo e altri tre piazzamenti nei primi otto. Sul gradino più alto del ...

Frascati Scherma : la Rossini trionfa nella prima prova Giovani - Volpi quinta in Cdm ad Algeri : Roma – Un’ottima spedizione quella del settore fioretto alla prima prova nazionale Giovani andata in scena nello scorso fine settimana a Ravenna. Al PalaDeAndrè quattro atleti tuscolani sono arrivati fino ai quarti di finale: si tratta di Serena Rossini, Lucrezia Grimaldi e Serena Puglia tra le ragazze e di Lorenz Lauria tra i ragazzi. La migliore di tutti è stata la Rossini, neo arrivata al Frascati Scherma e autrice di un inizio di ...

Frascati Scherma : Lucarini vice campione d’Italia Under 23 - tre medaglie di bronzo : Roma – E’ mancato l’acuto più importante, ma per il Frascati Scherma sono arrivate comunque ottime notizie dai campionati italiani Under 23 che si sono disputati a Belluno nello scorso fine settimana. Una medaglia d’argento e tre di bronzo oltre ad altri piazzamenti di rilievo per gli atleti tuscolani che, una volta di più, si sono confermati ad altissimi livelli nel panorama giovanile italiano. La più vicina al titolo tricolore è stata ...

Frascati Scherma : Garozzo sesto individuale in Coppa del Mondo e secondo a squadre : Roma – Si è finalmente aperta anche la stagione di Coppa del Mondo 2018-19 e gli atleti del Frascati Scherma hanno subito portato a casa dei risultati importanti. Su tutti, il fiorettista Daniele Garozzo che dopo un’annata post-olimpica non esaltante ha ricominciato con un più che positivo sesto posto individuale nella prova andata in scena a Bonn (Germania). A fermare la sua avanzata ai quarti di finale è stato lo statunitense Nick Itkin ...