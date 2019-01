Francesca Cipriani choc | mio ex ha tentato di uccidermi ' Spot' pro Salvini

Francesca Cipriani - il racconto raccapricciante : 'Il mio ex ha tentato di strangolarmi'. Come l'ha ridotta : La popputa Francesca Cipriani è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici , condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del ...

Francesca Cipriani choc : “Un mio ex ha tentato di ammazzarmi” : Francesca Cipriani ha rischiato di morire per mano del suo ex fidanzato Ospite a I Lunatici di Rai Radio 2, il format condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, Francesca Cipriani ha raccontato che il suo ex voleva ucciderla. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, parlando del suo rapporto con gli uomini, ha raccontato le sue disavventure in amore che le hanno causato problemi molto seri: “Un mio ex fidanzato mi stava ...

Francesca Cipriani in tv Walter Nudo è stato maleducato nei miei confronti : La showgirl Francesca Cipriani è stata ospite a “Pomeriggio 5”, e si sfoga contro quello che fino a poco tempo fa aveva indicato come il suo uomo ideale e cioè Walter Nudo. Ma ora le cose sarebbero cambiate e Francesca sarebbe su tutte le furie, ed ecco cosa dichiara: «Walter Nudo è stato molto maleducato nei miei confronti. Quando è finito il Gf Vip gli ho mandato un messaggio per congratularmi e lui non mi ha mai risposto. Solo una volta ha ...

Pomeriggio Cinque - Francesca Cipriani infuriata con Walter Nudo : «Matteo Salvini risponde ai miei messaggi e lui no» : Pomeriggio Cinque: Barbara D'Urso e Francesca Cipriani Matteo Salvini risponde ai messaggi di Francesca Cipriani. O per lo meno, così asserisce la giunonica prezzemolina. Ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri, la Cipriani ha dato inizio ad un’invettiva contro l’assente Walter Nudo, vincitore di Grande Fratello Vip 3, e nel bel mezzo del discorso ha scomodato persino il vice premier ...

