Fortnite | una sfera di ghiaccio sta sorvolando Picco Polare

Fortnite : una mappa creata da un fan riporta tutti i punti di interesse inseriti fino ad oggi nel gioco : Un utente Reddit ha creato una mappa contenente tutti i punti di interesse inseriti in Fortnite fino ad oggi, se siete giocatori di lunga data probabilmente avrete un po' di nostalgia vedendo la mappa in questione.Come riporta FortniteINTEL, di seguito vi riportiamo tutti i punti di interesse divisi per stagione, oltre ovviamente all'immagine riguardante la mappa: Stagione 1 Read more…

Abbiamo testato la modalità a 60fps di Fortnite per iPhone - una pietra miliare per il gaming mobile - analisi tecnica : Quando Fortnite è apparso per la prima volta su iPhone Abbiamo potuto ammirare un autentico risultato tecnologico: una versione visivamente ridotta del gioco completo che era ancora riconoscibile come Fortnite, che si giocava allo stesso modo, che eseguiva lo stesso codice e permetteva agli utenti di giocare con i loro amici su console e PC. Recentemente, Epic ha portato la versione mobile di Fortnite al livello successivo. Gli ultimi ...

Fortnite solidale : utente crea una skin per i senzatetto - : Il mondo videoludico sa essere anche comunità, unione e, come in questo caso, solidarietà . La storia di cui vi parleremo coinvolge uno dei giochi più famosi del momento: Fortnite . Non è la prima volta ...

Fortnite mania. Non sarà mica una dipendenza? : Lo racconta molto bene Manfred Spitzer nel suo saggio Connessi e isolati , Corbaccio editore,, in cui parla di una vera epidemia silenziosa che sta travolgendo il mondo occidentale, così iperconnesso ...

Nuova skin Fortnite a favore dei meno fortunati - il concept da un giocatore : Fortnite a favore dei più deboli, ma l’iniziativa non è di Epic Games. Un giocatore infatti ha voluto usare Fortnite come uno strumento per aiutare le persone meno fortunate. La Nuova iniziativa consiste nella realizzazione di una skin che Epic Games potrebbe rilasciare a tutti i suoi utenti per aiutare i senzatetto. La community dei giocatori ha sempre dimostrato di essere molto sensibile alle problematiche sociali. Diverso tempo fa infatti ...

Una nuova modalità a tempo limitato basata sull'uso di spade potrebbe arrivare in Fortnite : I dataminer, dopo la pubblicazione della patch v7.00 di Fortnite, si sono messi all'opera analizzando a fondo i file dell'aggiornamento e, a quanto pare, sarebbero emerse alcune interessanti novità che riguardano l'eventuale nuova MAT in arrivo basata sulle spade.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, i dataminer avrebbero scoperto alcuni file che riportano nel nome "br_sword". Inoltre, altri file audio sarebbero riferiti all'uso di ...

Fortnite e Monster Hunter World : importanti regali in omaggio per chi acquista una GPU GeForce GTX : Se per caso volete rinnovare la scheda video del vostro PC e attendete il momento giusto, dovete sapere ora potrebbe presentarsi l'occasione perfetta. acquistando una scheda grafica GeForce GTX otterremo infatti anche il Fortnite Counterattack Set con 2000 V-Bucks, inoltre è stato esteso il bundle di Monster Hunter World, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Nvidia per tutti i dettagli: Read more…

Fortnite crea dipendenza - esperto paragona il gioco a una vera e propria droga : Il successo di Fortnite appare ogni giorno sempre più inarrestabile. Il Battle Royale targato Epic Games continua infatti a macinare incessantemente numeri da paura, con l'ultimo traguardo raggiunto, come riportato nella tarda serata di ieri, che consta in duecento milioni di utenti che hanno fatto almeno una volta accesso nella modalità competitiva. Un risultato assolutamente ragguardevole, e che lascia chiaramente ben sperare in vista del ...

In Fortnite disponibile una skin creata da un fan di 8 anni - Epic realizza il suo sogno : Fortnite ha rilasciato nuovi oggetti in vendita nel proprio negozio. Tra le nuove skin c’è anche quella del Tenero Difensore, il cui costume si basato sul disegno realizzato da un piccolo fan del gioco. Tutto è accaduto un paio di mesi fa quando l'utente di Reddit tfoust10 pubblicò il concept di una skin di Fortnite che era stata disegnata dal figlio Connor di soli 8 anni. Lo stesso disegno però era accompagnato da una richiesta ben precisa: ...

Fortnite : i giocatori hanno scoperto una strana formazione di nubi all'orizzonte : Gli eventi a tema non sono ormai una novità per Fortnite e tra portali dimensionali, cubi giganti e misteriosi meteoriti non ci si annoia mai. Con l'arrivo della stagione natalizia, Epic ha anche addobbato la mappa con alberi di Natele, festoni e luci colorate. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, alcuni indizi suggeriscono l'arrivo di un evento a tema, basti pensare al nuovo completo invernale Frostbite e la skin Battuta di Caccia, ...

Il rapper 2 Milly contro Epic Games per una emote di Fortnite "rubata" : Cos'hanno in comune Epic Games e un rapper? Fortnite è inevitabilmente il primissimo pensiero ma in questo caso non ci troviamo di fronte a un cantante che gioca al titolo più in voga del momento come, per esempio, Drake. Il caso di 2 Milly è decisamente diverso.Come segnalato su ResetEra, a quanto pare 2 Milly si è recentemente lamentato del titolo Epic Games attraverso delle dichiarazioni concesse a CBS News. Il motivo delle lamentele è ...

Epic Games annuncia una serie di action figure a tema Fortnite : Epic Games ha recentemente annunciato una nuova linea di action figure dedicata al fenomeno mondiale Fortnite, il tutto sarà disponibile nell'immediato futuro, più precisamente dal primo dicembre.Come riporta Fortnite Intel, l'action figure annunciata è la Skin Fenditura della Stagione 5, si tratta del primo giocattolo ufficiale di Epic, in quanto i Funko Pop ed l'edizione Monopoly a tema sono prodotti su licenza. I prodotti sono rivolti ad un ...