Ford e Volkswagen | nuova alleanza automobilistica ma manca l' ufficialità

Detroit - Ford e Volkswagen annullano la conferenza stampa comume : Milano, 15 gen., askanews, - Ford e Volkswagen hanno annullato al conferenza stampa congiunta prevista per oggi, martedì 15 gennaio al Salone dell'auto di Detroit. Un appuntamento nel quale si ...

Sotto i riflettori del Salone di Detroit l'alleanza Ford-Volkswagen : L'attesa qui a Detroit fra gli operatori dell'automotive, impegnati negli ultimi preparativi per il tradizionale Motor Show che apre i battenti lunedì mattina per i media internazionali, è tutta per ...

Ford annuncia tagli in Europa e studia alleanza con Volkswagen : Roma, 10 gen., askanews, - Ford ha annunciato l'avvio di trattative sindacali con l'obiettivo di procedere a pesanti tagli occupazionali in Europa, nell'ambito di una ristrutturazione che rafforzi la ...

L'alleanza Ford-Volkswagen riaccende il risiko dell'auto : Lo stato di avanzamento dell'accordo tra Volkswagen e Ford in direzione di un'alleanza globale, ha riacceso i riflettori del mercato sull'avvio di un possibile risiko. Se tedeschi e americani sono ...

VOLKSWAGEN & Ford/ L'alleanza che conferma le previsioni di Marchionne - IlSussidiario.net : Sembra che FORD è VOLKSWAGEN possano dar vita a un'importante alleanza. Ci sono cifre che ne confermano la convenienza per ambo i costruttori.

Volkswagen-Ford - alleanza strategica globale. Diess : “Rafforzerà anche l’industria dell’auto americana” : La buona reazione della Borsa colpisce perfino meno dell’ottima accoglienza ricevuta dalla politica. Volkswagen e Ford vanno spediti verso un accordo di alleanza strategica, anticipata dalla pagina motori de Il Fatto Quotidiano lo scorso 23 ottobre, che riposizionerà il gruppo tedesco negli States e contemporaneamente permetterà all’Ovale Blu di Detroit di attingere a tecnologie, piattaforme e soprattutto innovazione ad impatto zero, ...

Alleanza globale Volkswagen-Ford : i tedeschi produrranno auto nelle fabbriche Usa dell'Ovale Blu : WASHINGTON - Donald Trump corteggia alla Casa Bianca le tre principali case automobilistiche tedesche e strappa i primi impegni a rafforzare i loro investimenti e la loro produzione in Usa sullo...

Volkswagen tratta un'alleanza globale con Ford : in vista un asse tedesco-americano sul fronte automobilistico con la benedizione di Donald Trump. un'alleanza, quella che sta per concretizzarsi tra Volkswagen e Ford, che potrebbe anche porre fine ...

Alleanza Volkswagen-Ford per creare un colosso mondiale dell’auto : È un accordo strategico tra due giganti del settore automobilistico quello firmato dalla casa di produzione tedesca Volkswagen e l’americana Ford. L’amministratore delegato della compagnia tedesca, Herbert Diess, ha incontrato a Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi consiglieri economici per parlare dei futuri investimenti nel mercato americano. Nei piani di Volkswagen c’è la volontà di creare un colosso mondiale ...

Volkswagen-Ford - Trattative per una nuova alleanza globale : La Volkswagen e la Ford, come anticipato, hanno avviato delle Trattative per ampliare la propria partnership ben oltre il segmento dei veicoli commerciali. Durante l'incontro dei vertici della triade tedesca con il presidente statunitense Donald Trump, Herbert Diess, ad del gruppo di Wolfsburg, ha annunciato di essere in Trattative avanzate con la Casa dell'Ovale Blu, rappresentata dallo stesso Bill Ford, "per realizzare una nuova alleanza ...

Volkswagen : "Negoziati con Ford per alleanza automobilistica globale" - : Herbert Diess, dopo l'incontro con Trump, rivela: Vw potrebbe usare le capacità produttive della Ford in Usa e sta considerando un secondo impianto nel Paese. Il presidente vede anche Bmw e Daimler. ...

Maxi alleanza tra Ford e Volkswagen per il colosso mondiale dell'auto : L'economia statunitense continua a crescere a ritmi intensi: 3,5% nell'ultimo trimestre. Ma è evidente che sui mercati stia crescendo il nervosismo. La trattativa commerciale con la Cina può ...

