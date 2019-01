Ford e Volkswagen | alleanza per veicoli commerciali e auto del futuro

Ford e Volkswagen produrranno insieme veicoli commerciali a partire dal 2022 : Ford e Volkswagen hanno annunciato un accordo per produrre insieme veicoli commerciali. Avevano iniziato a discutere di una possibile alleanza già l’anno scorso e secondo CNN si tratta di una mossa strategica per rafforzare la competitività di entrambe le compagnie. L’accordo raggiunto

Volkswagen e Ford - Annunciata la nuova alleanza globale : La Ford e il gruppo Volkswagen hanno annunciato nuovi dettagli riguardo la loro alleanza strategica che, come anticipato, non porterà a compartecipazioni finanziarie tra le due aziende. Il nuovo accordo porterà i due produttori a migliorare la propria competitività all'interno dell'industria automobilistica, estendendo su più fronti la propria collaborazione.Si parte dai van. I ceo dei due guppi, Herbert Diess e Jim Hackett, hanno confermato ...

Volkswagen e Ford siglano alleanza globale - primi modelli in 2022 : Volkswagen e Ford hanno siglato i primi accordi formali per realizzare un'alleanza globale per essere più competitivi e affrontare al meglio le sfide del mercato dell'auto. L'alleanza, che non prevede scambi azionari, punta a realizzare a partire dal 2022 pick up di medie dimensioni per il mercato globale e, a seguire, veicoli commerciali per l'Europa. L'obiettivo è quello di ottenere economie di scala e benefici economici per entrambi i ...

Alleanza globale Volkswagen AG e Ford Motor Company : Volkswagen AG and Ford Motor Company today announced the first formal agreements in a broad alliance that positions the companies to boost competitiveness and better serve customers in an era of rapid change in the industry. Volkswagen CEO Dr. Herbert Diess and Ford CEO Jim Hackett confirmed that the companies intend to develop commercial vans […] L'articolo Alleanza globale Volkswagen AG e Ford Motor Company sembra essere il primo su ...

Detroit - Ford e Volkswagen annullano la conferenza stampa comume : Milano, 15 gen., askanews, - Ford e Volkswagen hanno annullato al conferenza stampa congiunta prevista per oggi, martedì 15 gennaio al Salone dell'auto di Detroit. Un appuntamento nel quale si ...

Sotto i riflettori del Salone di Detroit l'alleanza Ford-Volkswagen : L'attesa qui a Detroit fra gli operatori dell'automotive, impegnati negli ultimi preparativi per il tradizionale Motor Show che apre i battenti lunedì mattina per i media internazionali, è tutta per ...