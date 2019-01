Fiorentina | ufficiale la firma di Traorè | resta a Empoli fino a giugno

Calciomercato - Ufficiale Muriel alla Fiorentina : prestito con diritto di riscatto : Calciomercato Muriel Fiorentina – Il primo botto di Calciomercato invernale del 2019 è della Fiorentina che ha annunciato l’acquisto di Luis Fernando Muriel . Il 27enne attaccante colombiano ex Udinese e Sampdoria arriva dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Su Muriel aveva messo gli occhi anche il Milan. Muriel sarà […] L'articolo Calciomercato , Ufficiale Muriel alla Fiorentina : ...

