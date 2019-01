Fedez ft Zara Larsson | fuori ora il videoclip di “Holding Out For You”

Fedez ft Zara Larsson - nuova canzone 'Holding out for you' : testo - significato e come ascoltarla : Il brano, realizzato in ft con la popstar Zara Larsson, anticipa l'album “Paranoia Airlines” in uscita il 25 gennaio. Ecco...

Fedez - il nuovo singolo Holding Out For You feat. Zara Larsson. Le date degli instore : «Una sorpresa per chi parteciperà» : Esce oggi, venerdì 11 gennaio, in radio e in digitale , 'Holding Out For You', il singolo ufficiale di Fedez insieme alla popstar mondiale Zara Larsson . Il brano anticipa il nuovo attesissimo album ' ...

Dubbi e tormenti in Holding out for you di Fedez con Zara Larsson - nuovo singolo da Paranoia Airlines (audio e testo) : Holding out for you di Fedez con Zara Larsson anticipa Paranoia Airlines, nuovo album dell'artista di Rozzano in uscita il 25 gennaio prossimo e già presentato attraverso altri due singoli che ha rilasciato nelle settimane appena trascorse. Il nuovo brano arriva in radio dall'11 gennaio e racconta di Dubbi e tormenti tipici di chi sta vivendo una relazione sentimentale. Fedez porta così in radio una nuova collaborazione internazionale, dopo ...

