Favorivano l’immigrazione clandestina | 14 fermi in Sicilia Una traversata 3 mila euro

(Di martedì 15 gennaio 2019) Un gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell'immigrazionee al contrabbando di sigarette è stato smantellato dai finanzieri di Palermo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, in collaborazione con personale dello S.C.I.C.O.. Quattordici le persone fermate. Alcuni degli indagati sono stati bloccati presso il porto di Palermo, agli ormeggi per l'imbarco su navi in partenza per la Tunisia, in un caso pronti a esportare illecitamente denaro per oltre 30.000. Contestualmente i militari hanno proceduto al sequestro di 3 aziende riconducibili al vertice dell'organizzazione criminale, nonché di diversi immobili e mezzi, oltre a denaro contante per un valore complessivo di oltre 3 milioni di.irp La banda era costituita da cittadini tunisini e italiani operanti tra la Tunisia e le province di Trapani, Agrigento e Palermo. ...