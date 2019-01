Facebook investe 300 milioni di dollari nel giornalismo

ilfogliettone

(Di martedì 15 gennaio 2019)investirà 300disu tre anni in diversi progetti legati al, per favorire particolarmente le informazioni locali, messe a dura prova dall'era digitale. Lo ha annunciato il colosso statunitense. "Nei prossimi tre anni investiremo 300diin programmi di informazione, in partnership e contenuti", ha spiegato in un messaggio postato su, Campbell Brown, vice presidente incaricata dei rapporti con i media. "Continueremo a lottare contro le fake news, la disinformazione e le informazioni di cattiva qualità", ha spiegato ancora Campbell, "ma abbiamo anche l'opportunità e la responsabilità di aiutare i media locali a crescere".