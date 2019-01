Fabrizio Corona | ‘Il mio cuore appartiene solo ad una persona | Belen’

Fabrizio Corona vuole tornare con Belen Rodriguez/ 'Torna da me - ti amo ancora!' : Fabrizio Corona e l'accorato appello a Belen Rodriguez : 'Torna da me, ti amo ancora'. Ritorno di fiamma in vista tra la showgirl e l'ex re dei paparazzi?

Fabrizio Corona ama ancora Belen. La rivelazione nell’autobiografia : Fabrizio Corona ama ancora Belen. Questo è quanto rivela l’ex re dei paparazzi nella sua autobiografia, Non mi avete fatto niente. Il magazine Chi ha anticipato alcuni capitoli del libro prima dell’uscita nelle librerie, il prossimo 22 gennaio. Corona parla con sincerità e rivela il più grande rimpianto della sua vita: non essere riuscito a formare una famiglia con la donna della sua vita, ossia Belen Rodriguez. Se potessi incontrare ...

Fabrizio Corona : "Belen Rodriguez torna da me. Ti amo ancora" : Un'accorata dichiarazione d'amore nei confronti di Belen Rodriguez è contenuta in uno dei capitoli dell'esplosiva autobiografia di Fabrizio Corona intitolata “Non mi avete fatto niente”, che sarà in tutte le librerie il 22 gennaio pubblicata da Mondadori Electa, e di cui il settimanale Chi - in edicola da mercoledì 16 gennaio - pubblica in esclusiva i passi più clamorosi: Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che cosa ...

Fabrizio Corona svela nel suo libro : 'Vorrei tornare con Belen Rodriguez - la amo ancora' : Sono parole molto forti quelle che Fabrizio Corona ha deciso di usare per descrivere il sentimento che nutre ancora oggi nei confronti di Belen Rodriguez, un sentimento che sembra non essersi mai realmente spento da parte sua. Sul numero di "Chi" in uscita il 16 gennaio sono riportati alcuni passaggi del capitolo del nuovo libro dell'imprenditore, esattamente quelli in cui confessa di amare ancora l'argentina e di sognare di mettere su con lei ...

Silvia Provvedi torna a parlare della storia con Corona : 'Con Fabrizio stavo bene' : Silvia Provvedi dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, attraverso una lunga intervista radiofonica, è tornata a parlare della storia vissuta con Fabrizio Corona. "Rifarei tutto quello che ho fatto con Fabrizio. Quando amo faccio ciò che mi dice il cuore e sarei ipocrita a dire il contrario", con queste parole un po' a sorpresa l'ex gieffina ha iniziato a raccontare alcuni dettagli inediti della relazione con l'imprenditore milanese. Tuttavia ...

Barbara d'Urso e Federica Panicucci - pace fatta?/ Il pomo della discordia era Fabrizio Corona oppure... : Barbara d'Urso e Federica Panicucci, Amiche o nemiche? Disgelo e nuovi segni di distensione tra le due conduttrici Mediaset ma...

Fabrizio Corona - l'ultimo business : ecco le manette dell'ex re dei paparazzi : Il nuovo business di Fabrizio Corona? Delle manette con il suo marchio Adalet. Di certo Corona non smette mai stupire né di far parlare di sé. Così questa volta ha deciso di attirare l’attenzione lanciandosi in un business singolare: un braccialetto in acciaio che riproduce le manette della polizia

Silvia Provvedi dimentica Fabrizio Corona con un nuovo amore : ‘È il meglio che potessi avere’ : Un nuovo amore per Silvia Provvedi: dimenticato e lasciato alle spalle Fabrizio Corona (che ha trascorso Capodanno con Andrea Iannone, per un’apparente riunione segreta degli ex di Belén), ora nel cuore della cantante e showgirl modenese è arrivato l’imprenditore della ristorazione Giorgio De Stefano, di origini calabresi che lei definisce apertamente come “Il meglio che potessi avere” e che su Instagram si fa chiamare ...

