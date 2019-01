Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Napoli - carica Mertens : 'Prendiamoci l'Europa League. E se la Juve si ferma...' : Dries Mertens, 31 anni, suona la carica. Afp Dries Mertens punta l'Europa League, non parla del suo contratto, in scadenza 2020, ma gonfia il petto per quanto fatto dal Napoli con qui. valore di ...

Mertens - possiamo vincere Europa League : ANSA, - NAPOLI, 10 GEN - "Sono sicuro che possiamo vincere l'Europa League. Siamo stati sfortunati in Champions League, abbiamo perso solo col Liverpool in un girone con due candidate alla vittoria ...

Napoli fuori dalla Champions - ma Mertens non si abbatte : “possiamo vincere l’Europa League” : Napoli, Dries Mertens crede nelle capacità della sua squadra di andare fino in fondo ad Europa League e campionato italiano “Sono sicuro che con questa squadra possiamo vincere l’Europa League”. Lo dice l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, nel corso di un’intervista alla radio del club azzurro. “Siamo stati sfortunati in Champions League -sottolinea il 31enne belga-, abbiamo perso solo col Liverpool ...

Stromberg : "Atalanta - come sei bella. Puoi tornare in Europa League" : Il Capitano. La C maiuscola non è ovviamente un caso: «Un onore essere ricordato così. A distanza di anni, l'affetto verso di me è ancora immenso». A parlare è Glenn Strömberg, uno che all'Atalanta ha ...

