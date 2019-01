Etica e sport | la Pellegrini premia i migliori studenti veneti

Nasce AthlEtica Vaticana - la Santa Sede si dà allo sport. Ecco in cosa consiste : Se si dovesse fare una top ten degli sportivi presenti in Vaticano ci sarebbe l’imbarazzo della scelta. È noto quanto sia importante la fede bianconera per il cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Tifo ampiamente condiviso dal cardinale Giuseppe Bertello, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. E come dimenticare che l’ex Segretario di Stato, quando era ancora arcivescovo ...

La Santa Sede ‘corre’ : nasce AthlEtica Vaticana - la prima associazione sportiva dello Stato del Vaticano : Presentata oggi presso la Sala Stampa della Santa Sede la prima associazione sportiva costituita, e con Sede, nello Stato della Città del Vaticano: è affiliata alla FIDAL Anche la Santa Sede corre. A Roma, nella prestigiosa cornice della Sala Stampa della Santa Sede, è stata presentata oggi Athletica Vaticana, la prima associazione sportiva costituita, e con Sede, nello Stato della Città del Vaticano. La Segreteria di Stato ha affidato ...

Italia - è un anno da 7. Sport invernali e European Championships eccellenti - Molinari super. Ma atlEtica e sport di squadra… : Il 2018 volge al termine ed è tradizionalmente tempo di bilanci: che anno è stato per lo sport Italiano? Nei grandi eventi stagionali il Bel Paese ha ben figurato. Alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 maturarono 3 medaglie d’oro tutte al femminile, conquistate da Sofia Goggia, Michela Moioli ed Arianna Fontana, e 10 podi complessivi: un bottino superiore alle pessimistiche attese della vigilia che hanno messo in risalto una ...

Pagellone 2018 - i voti allo sport italiano : golf mai così bene - rivelazioni tennis e vela. AtlEtica e calcio : non ci siamo : IL Pagellone 2018 DELLO sport italiano Atletica, 5 – La Regina degli sport è sempre malata in casa Italia anche se si sono visti degli sprazzi di salute, soprattutto a livello prestazionale: il 9.99 di Filippo Tortui sui 100 metri (primo italiano capace di abbattere il muro dei 10 secondi sulla distanza simbolo) e il 2.02 saltato da Elena Vallortigara sono indubbiamente risultati di lusso che verranno ricordati nei prossimi anni. Al ...

Nasce l’AthlEtica Vaticana - una società sportiva per la Santa Sede : preludio a un Comitato Olimpico? : Città del Vaticano è uno dei pochi Stati al Mondo sprovvisti di un Comitato Olimpico Nazionale, il Paese più piccolo del Pianeta (0,44 km quadrati di estensione e circa 1000 abitanti) non ha mai avuto un ente sportivo vero e proprio. Almeno fino a oggi. All’ombra della Basilica di San Pietro, infatti, sta per Nascere l’Athletica Vaticana cioè la prima associazione sportiva dilettantistica della Santa Sede. Finora entro i confini si ...

Calcio : assessore Veneto - 'Carta Etica Sport' contro disvalori e aggressioni : Venezia, 18 nov. (AdnKronos) - "Purtroppo, quello dell'aggressione agli arbitri è un tema di stretta attualità: assistiamo sempre più a situazioni di una gravità inaudita, stiamo vivendo un clima che va condannato e contrastato efficacemente, ed è un brutto segnale di come crescano i disvalori della

Ecomondo ENI - Economia circolare : Versalis - RadiciGroup e Safitex in partnership per riciclo erba sintEtica campi sportivi : Versalis, società del Gruppo ENI ,, RadiciGroup e Safitex unite per rendere riciclabile l'erba sintetica dei campi sportivi, in un'ottica di Economia circolare. Il progetto di filiera è stato presentato a Rimini nel corso di Ecomondo . L'iniziativa e vede la collaborazione di Versalis, quale fornitore della materia prima, il polietilene, ...

Versalis : con RadiciGroup e Safitex per riciclo erba sintEtica campi sportivi (2) : (AdnKronos) - Al fine di valutare le performance ambientali del progetto, le tre aziende hanno effettuato un’analisi del ciclo di vita, LCA -Life Cycle Assessment, ognuna per il proprio prodotto, che ha permesso una quantificazione degli impatti ambientali affidabile, trasparente e basata su dati sc