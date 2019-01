Esplosioni e spari in un hotel di lusso a Nairobi | almeno 7 morti | “Ci sono ostaggi” 

Esplosioni e spari in un hotel a Nairobi Almeno tre morti - 14 feriti | : La polizia kenyota: l’albergo Dusit è stato attaccato da terroristi. L’assalto rivendicato dal gruppo terroristico qaedista somalo, Al Shabaab

Esplosioni e spari in un hotel a Nairobi Almeno tre morti - 14 feriti | : La polizia kenyota: l’albergo Dusit è stato attaccato da terroristi. L’assalto rivendicato dal gruppo terroristico qaedista somalo, Al Shabaab

Attentato in Kenya - spari ed Esplosioni vicino ad un hotel a Nairobi : ci sono morti e ostaggi : Al Shabaab ha rivendicato l' Attentato al Dusit hotel di Nairobi nel quartiere residenziale di Westland: i media locali...

Attentato in Kenya - spari ed Esplosioni vicino ad un hotel a Nairobi : ci sono morti e ostaggi : Al Shabaab ha rivendicato l' Attentato al Dusit hotel di Nairobi nel quartiere residenziale di Westland: i media locali...

Kenya - commando attacco hotel a Nairobi : Esplosioni e spari - almeno 3 morti : Sotto attacco un albergo di lusso in un elegante quartiere della capitale Nairobi . Uditi esplosioni e spari . Testimoni citati dai media parlando di un comando composto da almeno 4 uomini che hanno fatto deflagrare alcune bombe prima idi sparare a raffica. Per le autorità è un attacco di matrice terroristica.Continua a leggere

Esplosioni e spari in un hotel di lusso a Nairobi - almeno 3 morti : “Ci sono ostaggi” : Un commando di terroristi ha assaltato un complesso residenziale nel centro di Nairobi che ospita uno degli alberghi di lusso più conosciuti della capitale kenyota, il Dusit hotel , oltre a banche, uffici, negozi. Una autobomba è esplosa all’ingresso del complesso, poi alcuni uomini armati, almeno sei secondo la polizia, hanno continuato l’attacco c...

Attentato in Kenya - spari ed Esplosioni vicino ad un hotel : ci sono morti e ostaggi : Al Shabaab rivendica l' Attentato al Dusit hotel di Nairobi nel quartiere residenziale di Westland: i media locali riportano...

Esplosioni e spari in un hotel a Nairobi - almeno 3 morti : “Ci sono ostaggi” : Due forti Esplosioni e degli spari sono stati uditi in un complesso composto da un hotel e alcuni uffici in un elegante quartiere di Nairobi. Ci sarebbero almeno tre morti e 14 feriti. Lo riferiscono diversi testimoni e un giornalista della France Press sul posto. «Ho sentito un boato fortissimo poi una raffica di spari», ha riferito un uomo che la...