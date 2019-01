Emergenza Brexit | tre mesi in più per Londra | l' accordo sul tavolo della Commissione Ue

huffingtonpost

: #Brexit spiegata bene: Pilota: 'Volete che ci schiantiamo con un atterraggio d'emergenza violento o morbido? Tenet… - disinformatico : #Brexit spiegata bene: Pilota: 'Volete che ci schiantiamo con un atterraggio d'emergenza violento o morbido? Tenet… - Fra_del_Viscio : #eu #uk #brexit Bocciata la May ed il suo Governo. C’è speranza per una nuova storia europea forte, fresca e dete… - rafelez : RT @disinformatico: #Brexit spiegata bene: Pilota: 'Volete che ci schiantiamo con un atterraggio d'emergenza violento o morbido? Tenete pr… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) "Ci sono cose su cui non possiamo pianificare...". Pierre Moscovici allarga le braccia quando gli si chiede dialla finerituale conferenza stampaal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. E' pomeriggio, ma l'ombra seraleannunciata bocciatura dell'sutrae Bruxelles da parte del parlamento britannico si è già allungata qui a Strasburgo. E l'Ue annaspa nel buio, proprio come Theresa May bocciata a sera dal votoCamera dei comuni: (432 contrari, 202 a favore). Ma la premier, coriacea, non si dimette: se i laburisti presentano una mozione di sfiducia, domani il Parlamento la discuterà, annuncia. Sullo sfondo, apprende Huffpost, c'è almeno una bozza dicon laper cercare una luce in fondo al tunnel.Il guado è fitto. E superarlo è un'incognita per tutti. ...