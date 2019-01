Economia zona euro | Berlino rallenta ancora Draghi all' Europarlamento

Zona Euro - ancora in calo la fiducia nell' Economia : Nel mese di dicembre 2018, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 107,3 punti dai 109,5 del mese precedente , risultando al di sotto delle attese degli analisti ...

La Bce, come hanno osservato anche altri analisti alla vigilia della riunione, si trova nel dilemma di prendere atto della crescita debole del l'economia della zona euro, i dati economici della hanno ...

Draghi termina il Qe mentre l’ Economia dell’Eurozona peggiora : Milano. "La decisione di porre fine al Quantitative easing è più di tipo politico che economico e farà piacere ai falchi del Consiglio direttivo, in particolare ai tedeschi. Nonostante le revisioni al ribasso del pil dell'area euro, la Banca centrale spera nella comparsa di sacche di crescita e di u

Zona Euro - l' Economia cresce un po' meno delle attese : Piccola sorpresa dalla lettura finale del PIL della Zona Euro , che su mese cresce come stimato mentre su anno viene rivisto al ribasso. Secondo l'Ufficio statistico Euro peo, Euro STAT, la terza ed

