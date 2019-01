Eclissi del 21 Gennaio | Superluna di sangue | terremoti | eruzioni vulcaniche e meteo

Spettacolo nel cielo di Gennaio con l’Eclissi della Superluna di sangue : INFO UTILI e origini della definizione : Tra due settimane, la luna assumerà una sfumatura rossastra e apparirà più grande del solito nel cielo in un evento astronomico relativamente raro. È l’occasione giusta per vedere due affascinanti spettacoli combinarsi nell’eclissi della “Superluna di sangue”. Un’eclissi lunare totale può verificarsi solo quando il sole, la Terra e la luna sono perfettamente allineati. Anche la minima differenza in questa impostazione darà origine ad un’eclissi ...

Astronomia : ieri la prima Eclissi del 2019 - tra pochi giorni lo “spettacolo folgorante” dell’eclissi della Superluna di sangue : E’ iniziata la stagione delle eclissi! Durante questo primo mese del nuovo anno, sono in calendario due eventi, prima un’eclissi di Sole e poi un’eclissi di Luna. La prima si è verificata nelle scorse ore, è stata parziale, mentre la seconda sarà uno spettacolo, in quanto sarà totale e ben visibile per miliardi di osservatori. ieri il cono d’ombra della Luna ha completamente “mancato” la Terra, passando a ...