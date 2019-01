Due ex magistrati del Tribunale di Trani sono stati arrestati per corruzione

Trani - arrestati Due magistrati. "Sentenze in cambio di tangenti e diamanti" : In cella anche un ispettore di polizia. Nei guai anche due avvocati. L'accusa: "Associazione a delinquere"

Lecce - pilotavano indagini e processi per soldi : arrestati Due magistrati e un poliziotto : pilotavano indagini e processi in cambio di denaro . Protagonisti della vicenda due magistrati , attualmente a Roma ma in passato in servizio a Trani, un poliziotto , due imprenditori e due avvocati , ...

Arrestati Due magistrati del Tribunale di Roma. I pm : «Soldi e diamanti per le sentenze» : Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte sulla giustizia pugliese: sei misure cautelari sono state disposte questa mattina nei confronti di due magistrati, attualmente a Roma ma in passato in...

Arrestati Due magistrati del Tribunale di Roma : soldi e diamanti per le sentenze : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, e in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato ...

Corruzione - arrestati Due magistrati in servizio a Roma : Il pm Michele Nardi e il giudice Antonio Savasta accusati dalla procura di Lecce per fatti commessi quando erano entrambi in servizio a Trani. Coinvolti imprenditori, avvocati e un ispettore di polizia

"Accettate tangenti per aggiustare indagini e processi". Arrestati Due magistrati della procura di Trani per corruzione : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all'ispettorato del Ministero della Giustizia, sono stati Arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...

Soldi e diamanti in cambio di sentenze favorevoli : arrestati Due magistrati pugliesi : Antonio Savasta e Michele Nardi, rispettivamente giudice e pubblico ministero a Roma, sono stati arrestati con le accuse di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso. Avrebbero ottenuto Soldi e persino diamanti in cambio di sentenze favorevoli verso gli imputati.Continua a leggere

Arrestati Due magistrati del Tribunale di Roma : soldi e diamanti per le sentenze : L'ex pubblico ministero del Tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del Tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, e in precedenza gip a Trani e magistrato...