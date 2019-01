Draghi | economia più debole del previsto | servono ancora stimoli di politica monetaria

agi

: Seguitemi in diretta da #Strasburgo: mi confronterò con il Presidente #Draghi sul lavoro della #BCE, sulle priorità… - PediciniM5S : Seguitemi in diretta da #Strasburgo: mi confronterò con il Presidente #Draghi sul lavoro della #BCE, sulle priorità… - Agenzia_Ansa : Draghi parla al Parlamento #Ue: 'Economia più debole dell previsto, stimolo serve' - #DIRETTA #ANSA - Agenzia_Ansa : #Juncker: 'Durante la crisi del debito austerità avventata' -

(Di martedì 15 gennaio 2019) 'I recenti sviluppi dell'' sono stati più deboli dele le incertezze, legate in particolare ai fattori globali, rimangono importanti. Quindi non c'è spazio per l'autocompiacimento'. Lo dice Mario...