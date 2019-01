Dolores O' Riordan | pellegrinaggio dei fan 1 anno fa morì la cantante dei Cranberries

The Cranberries - nuovo album per onorare la memoria di Dolores O’Riordan : «Questo è il nostro disco migliore» : Trent’anni dopo essersi formati a Limerick, in Irlanda (inizialmente come The Cranberry Saw Us), The Cranberries sono pronti a pubblicare il loro ottavo ed ultimo album dal titolo “In The End”. Con Stephen Street ancora una volta in veste di produttore, il disco contiene undici tracce e chiude, in modo potente, una carriera notevole. Con l’annuncio dell’uscita dell’album, la band ha condiviso il primo ...