Doctor Who | in onda la stagione con il tredicesimo dottore Jodie Whittaker

Addio a William Sheppard : recitò in “Star Trek” e “Doctor Who” [FOTO] : 1/6 ...

Lo speciale di Doctor Who 11 di Capodanno con i nuovi Dalek salva la serie da una stagione altalenante? : Nello speciale di Doctor Who 11 di Capodanno vige una sola regola: cambiamento. L'undicesima stagione, la prima con Chris Chibnall al comando della serie, era partita con un'aria fresca e originale. Tuttavia, Jodie Whittaker, nuovo Dottore a cui spetta il compito di raccogliere l'eredità di Peter Capaldi, e i suoi companion non sono riusciti a conquistare il cuore dei fan come avevano fatto in precedenza gli altri - inutile il paragone con David ...

Maratona Doctor Who 8 su Rai4 in attesa dell’11ª stagione a gennaio : tutta la programmazione : In attesa dei nuovi episodi in prima assoluta, arriva la Maratona di Doctor Who 8 su Rai4. Per queste vacanze natalizie, l'emittente ripropone l'ottavo capitolo della longeva serie fantascientifica, che farà compagnia ai fan durante le festività. Peter Capaldi debutta nei panni del Dottore (è la sua Dodicesima reincarnazione), e accoglie l'eredità di Matt Smith (il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown). Al suo fianco vi è ...

Perché il finale di Doctor Who 11 delude - cosa non ha funzionato nella stagione di Jodie Whittaker? : Il finale di Doctor Who 11 non ha rispettato il volere del pubblico. Ieri sera, i fan inglesi hanno visto l'ultimo episodio dell'undicesima stagione, la prima con Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo. Partito con un boom di ascolti, il nuovo capitolo della serie ha continuato ad attrarre moltissimi spettatori, ma allora cosa non ha funzionato? Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio 11x10, finale di Doctor Who ...

Doctor Who torna nel 2020 - confermata Jodie Whittaker (video) : Lo speciale di Capodanno e poi un abbondante anno di pausa. Questa la strada di Doctor Who che tornerà con la dodicesima stagione soltanto nei primi mesi del 2020 con Jodie Whittaker ancora protagonista nei panni del primo dottore donna. In Italia l'undicesima stagione, la prima con Whittaker protagonista, arriverà su Rai 4 a gennaio in prima tv assoluta, intanto però su BBC One e BBC America la stagione si è conclusa e è arrivata la ...

Doctor Who 12 con Jodie Whittaker ci sarà - e il resto del cast? Anticipazioni nuova stagione : È ufficiale: Doctor Who 12 con Jodie Whittaker ci sarà. L'attrice britannica ha confermato che tornerà a ricoprire il ruolo del primo Signore del Tempo donna anche nella prossima stagione. L'annuncio è stato fatto tramite l'Hollywood Reporter, a cui la star di Broadchurch ha affermato che sarà presente nel dodicesimo ciclo di episodi. Al noto website americano ha dichiarato: "Non vedo l'ora di tornare e mettermi di nuovo al lavoro. È un ruolo ...

Doctor Who - la classifica dei nostri Dottori preferiti : 1. Il Decimo Dottore (David Tennant, 2005-2010)2. Il Quarto Dottore (Tom Baker, 1974-1981)3. Il Nono Dottore (Cristopher Eccleston, 2005)4. Il Primo Dottore (William Hartnell, 1963-1966)5. Il Dodicesimo Dottore (Peter Capaldi, 2014-2017)Il 23 novembre 1963 debuttava serie di fantascienza più longeva di sempre, la britannica Doctor Who. L’alieno del pianeta Gallifrey, patria dei Signori del Tempo, che vagava nel tempo e nello spazio con ...

Ufficiale l’episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019 - un’ora per celebrare il successo di Jodie Whittaker : Ora è finalmente Ufficiale la programmazione di un episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019. Dopo diverse speculazioni sul potenziale episodio natalizio, nel rispetto della tradizione degli ultimi anni che ha portato ottimi ascolti a BBC America nel giorno di Natale, la rete ha ufficializzato la scelta di realizzare e trasmettere un episodio della durata di un'ora il primo giorno dell'anno. A scrivere lo speciale per Capodanno è stato lo ...