DIRETTA Gigante Plan de Corones | streaming video tv | due azzurre nella top ten! | Coppa

DIRETTA/ Gigante Plan de Corones - streaming video tv : Shiffrin subito in testa! - Coppa del Mondo sci - : Diretta Gigante Plan de Corones streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 15 gennaio, .

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - Bassino e Brignone in lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - manche pazzesca : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

DIRETTA/ Gigante Plan de Corones - streaming video tv : l'albo d'oro della prova - Coppa del Mondo sci femminile - : Diretta Gigante Plan de Corones streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci femminile: favorite e azzurre , oggi 15 gennaio, .

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Federica Brignone vs Worley e Shiffrin. Scontro tra fenomeni! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kronplatz in DIRETTA : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta per dare il via ufficiale alla sua settimana tutta italiana. Si inizierà oggi, infatti, con lo slalom Gigante di Kronplatz, che anticiperà la tre-giorni di gare di Cortina d’Ampezzo. Dopo la cancellazione del weekend di Santk Anton per la troppa neve, le atlete torneranno a mettere gli sci nella località altoatesina, per un Gigante da non perdere! Il Gigante, per quanto visto sino ad ora, ...

Kronplatz - Coppa del mondo sci : il gigante femminile in DIRETTA tv su Rai Sport : Dopo Val Gardena e Alta Badia è in arrivo un nuovo appuntamento in Alto Adige con la Coppa del mondo di sci alpino. Martedì 15 gennaio a Plan de Corones si disputerà il quinto slalom gigante femminile della stagione. Sulla difficile pista Erta di San Vigilio di Marebbe il programma prevede la prima manche alle ore 10.00 e la seconda manche alle ore 13.00. diretta televisiva, come di consueto, su Rai Sport ed EuroSport e diretta streaming su ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Hirscher : rimonta da leggenda! Vince sempre lui - Kristoffersen e Fanara sul podio - azzurri fuori dalla top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA : seconda manche alle 13.40 - Hirscher sfida Kristoffersen : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 12 gennaio : Costa-Pittin in lotta per il podio! Kristoffersen davanti a Hirscher nel gigante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...

LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 - DIRETTA classifica tempo reale sci alpino maschile : Kristoffersen davanti ad Hirscher nella 1ª manche : diretta Slalom gigante Adelboden, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Adelboden 2019 Chuenisbärgli, diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 classifica PRIMA manche Slalom gigante Adelboden 1. Henrik Kristoffersen , NOR, 1:12.39 2. Marcel Hirscher , AUT, +0.12 3. Alexis Pinturault , FRA, +0.18 4. ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA. Prima manche : Kristoffersen sorprende Hirscher m sono tanti i pretendenti al successo. Disastro Italia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la Prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 in DIRETTA : spettacolo sulla Chuenisbärgli. Azzurri per rinascere! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Tutto è pronto per il grande spettacolo sulla Chuenisbärgli e sul suo inconfondibile e inimitabile muro, sul quale si toccano i 60° di pendenza. La gara sulle nevi svizzere prenderà il via, con la prima manche, alle ore 10.30, e avrà un unico grande favorito: Marcel Hirscher. Il fuoriclasse austriaco ha già vinto in tre ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 12 gennaio : un sabato da delirio! Lollobrigida - Vittozzi - gigante Adelboden - Pellegrino…Abbuffiamoci di neve! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 12 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: proseguono infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. Oggi però sarà anche il giorno ...