huffingtonpost

: Nonostante la guerra dichiarata, #Riace non è morta. Rinasce senza fondi pubblici grazie a una fondazione e sarà se… - Linkiesta : Nonostante la guerra dichiarata, #Riace non è morta. Rinasce senza fondi pubblici grazie a una fondazione e sarà se… - HuffPostItalia : Dichiarata morta, si sveglia nella cella frigorifero dell'obitorio, ma muore per ipotermia - BullaInterista : RT @HuffPostItalia: Dichiarata morta, si sveglia nella cella frigorifero dell'obitorio, ma muore per ipotermia -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Una donna di 62 anni è stata trovata viva inda un dipendente. Poco dopo però èa causa. La vicenda è accaduta in Russia e la polizia sta indagando per individuare eventuali responsabili di una morte che, a parere dei medici, poteva esser evitata.Tutto ha avuto inizio a una festa. La donna aveva bevuto in compagnia dei parenti, a un certo punto si era accasciata a terra e sembrava non respirare più. La polizia, chiamata sul posto, ha certificato la morte senza contattare i soccorsi. Lei è stata chiusafrigorifera, sino a quando un dipendente non le si è avvicinato per attaccarle al piede la targhetta con le generalità. L'uomo è rimasto esterrefatto quando la donna ha aperto gli occhi, vigile. "È tornata alla vita", ha raccontato successivamente sotto shock. A ...