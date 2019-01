Danzica | la politica torni ad assumersi la responsabilità delle sue parole

huffingtonpost

: L’omicidio del Sindaco di Danzica @AdamowiczPawel è un colpo al cuore dell’Europa, dei suoi valori, dei suoi ideali… - matteorenzi : L’omicidio del Sindaco di Danzica @AdamowiczPawel è un colpo al cuore dell’Europa, dei suoi valori, dei suoi ideali… - LiaQuartapelle : È morto Pawel Adamowicz, sindaco d’Europa. Da #Danzica aveva denunciato lo smantellamento della democrazia in Polon… - Ettore_Rosato : È morto sindaco #Danzica accoltellato l’altra notte. Era volto movimento dei sindaci contro governo sovranista ed a… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) La Polonia non è solo l'autoritarismo di Kaczynski o la violazione dello stato di diritto.No, la Polonia è anche la svolta segnata da Solidarnosc, è la lotta per i dirittiminoranze, è la tolleranzadiversità, è la libertà per tutti. La Polonia è anche tutto questo, o almeno lo era fino a ieri, fino alla morte dell'uomo che più di tutti incarnava queste battaglie.Pawel Adamowicz è morto in ospedale lunedì 14 gennaio, dopo che un 27enne lo ha accoltellato di fronte a una piazza piena di persone accorse per assistere a un evento di beneficenza. Adamowicz, sindaco didal 1998, era sul palco, quando è stato assalito dalla rabbia cieca del giovane. La corsa in ospedale, il lungo intervento chirurgico e le code di cittadini pronti a donare il sangue per lui non sono bastati a salvargli ...