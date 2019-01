Dakar 2019 | risultati ottava tappa moto | vince Matthias Walkner | Toby Price è il nuovo

Dakar 2019. Tappa 7 - tripletta della MINI : tripletta MINI, Al-Attiyah gioca di strategia La prima tripletta dell'edizione 2019 della Dakar è targata MINI , con Peterhansel , Buggy MINI, che domina la settima Tappa e vince con un vantaggio di 4'...

Dakar 2019 – Settima Tappa : crolla Quintanilla - Brabec nuovo leader : per le auto splendido duello tra Peterhansel e Roma : Brabec nuovo leader della classifica generale delle moto, Al-Attiyah domina quella delle auto: la situazione dopo la Settima Tappa della Dakar 2019 E’ andata in scena ieri la Settima Tappa dell’edizione 2019 della Dakar. Ancora una giornata di tanto spettacolo sulle sabbie africane: per quanto riguarda le moto è stato Sunderland uno dei protagonisti assoluti. Dopo una partenza ritardata di 30 minuti per visibilità scarsa e ...

Dakar 2019 oggi (15 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-Pisco. Il percorso ai raggi X : Siamo ormai giunti alla terzultima tappa della Dakar 2019, la massacrante corsa che quest’anno si disputa tutta in territorio peruviano. Quest’oggi i piloti saranno protagonisti della San Juan de Marcona-Pisco che prevede 215 chilometri di spostamento e 360 di prove speciali. La carovana prosegue nel suo ritorno verso nord in questo ottavo stage, per fare ritorno alla capitale Lima, dove si andrà a concludere la competizione. Il ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa camion e quad : vincono Gerard De Rooy e Nicolas Cavigliasso che fa sempre più il vuoto : Si è corsa la settima tappa della Dakar 2019, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, anche per camion, quad e side-by-side. Abbiamo assistito ad uno stage con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato non era particolarmente montuoso ma impegnativo dal punto di vista della navigazione e della capacità di guida tra le dune del ...

Dakar 2019 - settima tappa : rivincita Peterhansel e Brabec - la Peugeot tradisce Loeb : La Dakar 2019 mischia di nuovo le carte. La settima tappa, con partenza e arrivo a San Juan de Marcona, vede il ritorno alla vittoria di 'Mister Dakar' Stephane Peterhansel e una giornata stregata per ...

Dakar 2019 - risultati settima tappa auto : Stephane Peterhansel doma il deserto - crolla Loeb - mentre Al-Attiyah gestisce senza problemi : Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW Team) si è aggiudicato la settima tappa della Dakar 2019 per quanto riguarda le auto, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato risultava decisamente impegnativo dal punto di vista della navigazione e della capacità di guida tra le dune del deserto di ...

Dakar 2019 - risultati settima tappa moto : vince Sam Sunderland - Quintanilla crolla e Brabec sale in vetta alla generale : Dopo le grandi difficoltà di inizio competizione (il britannico è ormai fuori classifica), è arrivata la riscossa. Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory) si è aggiudicato la settima tappa della Dakar 2019, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona. Si è trattato del primo stage con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località, una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato non era ...

Dakar 2019. Loeb primo a San Juan de Marcona : Loeb all'inseguimento di Al-Attiyah Di nuovo vittoria per Sebastian Loeb , che in classifica generale risale in seconda posizione all'inseguimento del leader Nasser Al-Attiyah , Toyota,, avanti di 37'.

VIDEO Dakar 2019 - Highlihgts sesta tappa : le spettacolari immagini nel deserto peruviano : Temerarietà e coraggio: questi sono stati i requisiti necessari per i concorrenti che hanno affrontato le asperità della sesta tappa della Dakar 2019. Una stage da Arequipa a San Juan de Marcona di 501 chilometri totali, dei quali 309 di prova speciale. L’altitudine di 2335 metri, ai piedi della Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, e l’alternanza di un terreno sabbioso e roccioso, ai confini della Bolivia, hanno contribuito ...

Dakar 2019 oggi (14 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-San Juan de Marcona. Il percorso ai raggi X : La Dakar 2019 si appresta ad affrontare la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, settima tappa della 41esima edizione del Rally Raid più impegnativo ed importante al mondo. La corsa prevede per la giornata odierna la prima tappa in “loop”, ovvero con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Le varie categorie si sfideranno su un ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa camion e quad : vittorie di tappa per Nicolas Cavigliasso e Siarhei Viazovich - Nikolaev conserva il primato nei camion : La sesta tappa della Dakar 2019 è andata in archivio con la conclusione delle competizioni riservate a camion, quad e SxS, con gli equipaggi ancora in gara che hanno affrontato la durissima Arequipa-San Juan de Marcona, tappa molto lunga e selettiva che ha messo a dura prova la resistenza degli equipaggi ancora in gara. Nei camion è stato il bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ-Sportauto) a cogliere il primo successo della carriera nella Dakar ...

Dakar 2019 - tutte le classifiche e i distacchi : 13Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 – Loeb vince la sesta tappa - Al-Attiyah resta al comando. Tra le moto comanda Quintanilla : Il pilota francese precede sul traguardo della sesta tappa il qatariota Al-Attiyah, saldamente al comando della generale. Nelle moto trionfa Quintanilla, adesso anche leader Sebastien Loeb non si ferma più, il pilota francese si prende anche la sesta tappa della Dakar 2019, la Arequipa-San Juan de Marcona di 838 km complessivi ( tra cui 336 km di speciale). Il driver della PH-Sport non lascia scampo al qatariota Nasser Al-Attiyah, giunto ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa auto : vince Sebastien Loeb - ma Nasser Al-Attiyah gestisce il suo ampio margine : Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi si è corsa la sesta tappa della Dakar 2019, una delle più impegnative dell’intera corsa, con 838 km complessivi dei quali 336 km di speciale per la Arequipa-San Juan de Marcona, stesso tragitto compiuto nella terza tappa ma in direzione opposta, con la corsa che ha cominciato il suo percorso di risalita verso la capitale Lima. Il successo è andato al francese Sebastien Loeb (PH-Sport) con il tempo di ...