'Cori? Così club ostaggio dieci stupidi' : ANSA, - ROMA, 15 GEN - "Devono essere messe in campo tutta una serie di azioni volte a reprimere certi episodi, quando questi però sono palesi, evidenti e percepibili. Invece Così si rendono le ...

Ecosistema dei Monti Lepini : a Cori la 5ª conferenza scientifica annuale sulla Biodiversità : “L’Ecosistema dei Monti Lepini è un bene comune che abbiamo il dovere di tutelare e di valorizzare. Per questo motivo c’è una impellente necessità di considerare il nostro territorio in un’ottica di competizione e, soprattutto in un’ottica Glocal, tratteggiando una prospettiva di sviluppo partendo proprio dal locale che si inserisce nel globale”. È con queste parole che sabato 12 gennaio il Presidente della Compagnia dei Lepini Quirino Briganti ...

Lazio - Cori razzisti e antisemiti dalla curva. Il portavoce del club : 'Condanniamo - ma attenzione a psicosi mediatica' : cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono ...

Cori razzisti da gruppetto tifosi. La Lazio : "Basta psicosi" : Giallorosso ebreo ", questo il coro che uno sparuto gruppo di tifosi della curva Nord avrebbe intonato tre volte poco prima delle 15.30 all'Olimpico durante la partita di Coppa Italia Lazio-Novara . ...

Un minuto di silenzio per le vittime di Corinaldo : inizia così la notte della finale : 'Ci sono fatti che ci lasciano senza parole'. Un minuto di silenzio, con immagini dell'intera squadra che lavora ad X Factor, concorrenti, giudici, operatori, persino ospiti della serata come Marco ...

Corinaldo - il dolore di Jovanotti - Emma e gli altri vip sui : 'Non si può morire così a 15 anni' : Si susseguono uno dopo l'altro i tweet e i post dei vip che commentano quanto accaduto a Corinaldo, dove sei persone hanno perso la vita nella calca dopo il concerto di Sfera Ebbasta . 'Senza parole' ,...

Corinaldo - Mattarella 'Non si può morire così'. Conte ai gestori dei locali 'Cautela'. Il Papa 'Prego per i morti' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono in programma ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il capo dello Stato ...