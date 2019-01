Consiglieri PD protestano con sacchi immondizia | Raggi non Ama Roma

romadailynews

Sisma del Belìce, 200 famiglie ancora senza acqua e fogne a Santa Margherita: sindaco e consiglieri protestano a Montecitorio

(Di martedì 15 gennaio 2019)– ‘non ‘Ama’’, ‘, il vento e’ cambiato: puzza’, ‘affoga nei rifiuti’. Idel gruppo del Partito democratico del Campidoglio, durante una sospensione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sui rifiuti in attesa dell’arrivo della sindaca Virginia, hanno protestato in aula Giulio Cesare indossando deineri per l’ed esponendo cartelli contro l’attuale situazione della raccolta nella Capitale e di Ama, insieme ai minisindaci Amedeo Ciaccheri, Giovanni Caudo e Sabrina Alfonsi: ‘È ancora tempo di regali, oltre 124 milioni ma zero spazzamento’, recita la fascia indossata dal dem Orlando Corsetti, con in mano un ‘pacco regalo’.“C’e’ ostracismo, non si vuol parlare della situazione dei rifiuti. ...