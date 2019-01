Conguaglio in busta paga | come evitare brutte sorprese

Conguaglio Irpef di fine anno : come cambia la busta paga di dicembre : Dipendenti tutti attenti al cedolino di dicembre: la causa è il Conguaglio Irpef di fine anno. La fine dell’anno coincide con le cosiddette “operazioni di Conguaglio”, che hanno lo scopo di stabilire in via definitiva le tasse che il lavoratore deve pagare per l’anno 2018. Il risultato di queste operazioni può essere un rimborso in busta paga (Conguaglio a credito) o, al contrario, una trattenuta (Conguaglio a debito) che in alcuni casi può ...