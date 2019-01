scuolainforma

: Concorso straordinario infanzia/primaria: intervista a Luciano Scandura - scuolainforma : Concorso straordinario infanzia/primaria: intervista a Luciano Scandura - mariate28345060 : RT @piera11620285: @redazioneiene i docenti precari di terza fascia con servizio chiedono di essere stabilizzati con un percorso abilitant… - lucade961 : RT @EmanueleDeMarte: @emanuelefiano Siamo gli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri 2018, chiediamo chiarezza in merito… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Vi proponiamo l’al Prof., responsabile dell’Associazione MSA – scuola, a proposito della riapertura dei termini per il ricorso relativo alRiaperti i termini per il ricorso sulDopo la vittoria al Tar di Roma, che ammette il primo diplomato magistrale alla partecipazione del ricorso, si riaprono i termini per partecipare al ricorsoCon l’ordinanza cautelare n. 7916/2018 – RG 13249/2018 del 31/12/18, il TAR ha ammesso il primo diplomato magistrale (patrocinato dall’Associazione MSA in collaborazione con lo Studio legale Santonicola), a partecipare alQuesta vittoria, prima in Italia, riaccende le speranze per tutti i ricorrenti che vedono aprirsi la ...