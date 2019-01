Chiara Ferragni | spuntano le foto di 10 anni fa | «Quando mi dicevano | nessuno ricorderà

Chiara Ferragni 10 anni fa/ Foto della #10yearchallenge : 'Dicevano che non ce l'avrei fatta - si sbagliavano' : Chiara Ferragni partecipa al #10yearchallenge e mostra sue Foto di 10 anni fa. E scrive: 'Dicevano che non ce l'avrei fatta, si sbagliavano'

Maria Monsè e la figlia Perla Maria a Pomeriggio Cinque : "Convinceremo Chiara Ferragni ad indossare un nostro abito!" : Maria Monsè e la figlia Perla Maria hanno preso parte, in collegamento dalla loro casa, alla puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Il tema del blocco di Pomeriggio Cinque dedicato al gossip è stato il fenomeno tanto discusso delle "Baby Star" e la presenza di Perla Maria, la figlia 13enne di Maria Monsè che ha ottenuto popolarità sia grazie alle ospitate nei programmi di ...

Riccardo Pozzoli : la rivincita dell'ex di Chiara Ferragni : Nell'ambito dell'evento di GQ che ogni anno celebra gli uomini che, in diversi ambiti dello spettacolo, dell'economia e dello sport, rappresentano l'eleganza maschile, gli è stata assegnata una ...

Chiara Ferragni e Fedez - la foto sconcia : "Quando Leone dorme dai nonni". Là sotto... valanga di insulti : “Quando il topino non c’è i gatti ballano”. È polemica per la foto "hot"di Chiara Ferragni e Fedez sotto la quale il cantante ha scritto: “Quando Leone dorme dai nonni…". La foto pubblicata dal rapper su Instagram ha creato un’ondata di commenti negativi, alcuni molto pesanti. L’immagine ritrae il r

Soleil - ex Uomini e Donne - su Chiara Ferragni : 'Noiosa - indossa degli outfit discutibili' : Soleil Stasi, nota ex corteggiatrice del programma di Canale 5 "Uomini e Donne", si è espressa in modo netto nei confronti di uno dei personaggi più noti del web: Chiara Ferragni. Le sue parole hanno stupito i suoi stessi follower e hanno creato immediatamente delle vivaci discussioni. 'Ottima imprenditrice, ma noiosa nei contenuti' L'ex partecipante del programma di Maria De Filippi stava compiendo un lungo viaggio in treno quando ha deciso di ...

Chiara Ferragni mette all'asta un caffè con lei per sostenere White Matilda : La blogger, influencer e testimonial di diversi brand molto famosi, Chiara Ferragni, conosciutissima nel mondo della moda e per il suo matrimonio con il rapper italiano, Fedez, ha messo all'asta un caffè da prendere in sua compagnia. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza ad un'associazione che da moltissimi anni combatte contro la violenza sulle donne. L'associazione e l'offerta Come già detto, non si tratta di un evento a scopo di ...

Chiara Ferragni è in diretta coi suoi fan. E Fedez le digerisce in faccia : Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia piuttosto social. Questo è fuori discussione. Lei è 'nata' così, lui lo è diventato poco alla volta. Forse influenzato da lei. Su Instagram condividono ogni ...

Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni : parole che non ti aspetti : Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni: le parole ‘viperine’ che non ti aspetti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ‘sferza’ gli outfit e i contenuti della moglie di Fedez Le influencer non dormono mai. E soprattutto, a volte, si stuzzicano. Così dopo che Clarissa Marchese aveva scritto a Chiara Ferragni che certi momenti dovrebbero rimanere […] L'articolo Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni: ...

Chiara Ferragni ed il piccolo incidente osé : fuori di seno in una storia instagram : Che la giovane e bellissima Chiara Ferragni sia costantemente osservata da milioni di occhi non è ormai una novità, così come non sembra essere una novità il fatto che il suo corpo venga continuamente messo in mostra, sia per lavoro che per "pura casualità". Ad avere attirato l'attenzione, negli ultimi giorni, sembra essere stato uno tra i numerosi particolari che sono stati trasmessi in tutto il mondo dalle storie pubblicate sui profili ...

Vacanza - ma quanto mi costi?! Keita come Fedez e Chiara Ferragni : cifra da capogiro per le sue ferie alle Maldive [GALLERY] : Balde Keita, proprio come Chiara Ferragni e Fedez, non ha badato a spese per le sue vacanze alle Maldive: ecco quanto ha speso il calciatore dell’Inter per un soggiorno extra lusso nella meta paradisiaca Tantissimi calciatori della Serie A hanno approfittato della pausa del campionato per festeggiare le loro vacanze natalizie fuori dall’Italia. Gli sportivi si sono divisi per lo più in mete lussuose come Dubai e le Maldive, ...