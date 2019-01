Chiara Biasi asfalta la follower ‘impicciona’ | la replica hot sul mini abito | “è un

Andrea Damante - la nuova fidanzata è Chiara Biasi? : A riportare l'indiscrezione è il sito 361magazine: l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante - concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip - starebbe frequentando l'influencer Chiara Biasi.I due sono stati visti negli scorsi giorni nel privé di un locale milanese, il Volt, con i bene informati che sostengono che al momento non vorrebbero uscire allo scoperto in quanto escono da chiacchierate precedenti relazioni.prosegui ...

Chiara Biasi gela il fan : "L'importante è che non mi sbatta il tuo fidanzato" : Chiara Biasi è sicuramente una delle fashion blogger italiane più seguite nel panorama internazionale. La bella influencer è stata fidanzata per anni con il calciatore Simone Zaza . Poi la loro ...

Chiara Biasi-Simone Zaza - altro che ritorno di fiamma : “la fashion blogger frequenta un’altra persona” : Niente ritorno di fiamma tra Chiara Biasi e Simone Zaza, la conferma del giornalista di gossip che annuncia una nuova frequentazione per la fashion blogger Chiara Biasi dopo la fine dell’amore con Simone Zaza, circa un anno fa, non ha ancora ufficializzato nessun’altra storia d’amore. Un ritorno di fiamma tra la bella fashion blogger ed il calciatore del Torino però si è più volte ipotizzata, ma senza che poi si arrivasse ...

L’ex di Zaza avvistata con Andrea Damante : Chiara Biasi e il deejay si appartano fuori da una discoteca [FOTO] : Chiara Biasi insieme ad Andrea Damante, la fashion blogger e il deejay fuori da una discoteca milanese chiacchierano da soli Chiara Biasi e Andrea Damante. Dopo la voce di gossip che avrebbe voluto il deejay veronese accanto all’ereditiera Maya Henry (VEDI QUI), l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ compare accanto alla fashion blogger fuori da una discoteca a Milano. I due si sono appartati fuori dal The Club, dopo ...

Andrea Damante : parole 'al miele' su Giulia De Lellis e paparazzata con Chiara Biasi : In occasione del lancio della sua nuova avventura professionale su MTV, Andrea Damante è stato intervistato da Vanity Fair; in questo faccia a faccia che ha avuto con un giornalista, il dj non ha potuto non rispondere ad alcune domande sulla sua famosissima ex fidanzata. Dopo aver ripercorso la relazione con Giulia De Lellis, che ha definito 'vera e pura', il veronese l'ha paragonata ad una nota serie tv che, non appena viene nominata, non si ...

Chiara Biasi sexy ai Caraibi - la fashion blogger è uno schianto in vacanza [GALLERY] : Chiara Biasi sfoggia il suo fisico invidiabile ai Caraibi, la bellissima fashion blogger è volata in una meta vacanziera estiva insieme ad un suo caro amico Chiara Biasi si è concessa una pausa dall’inverno freddo di Milano. Ai Caraibi, più precisamente alle Isole Turks e Caicos, la fashion blogger insieme all’amico Cesare Morisco si sta godendo lo splendido mare e le spiagge dorate del luogo in cui è atterrata in questi giorni ...