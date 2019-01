Chi sono i terroristi latitanti ai quali l' Italia dà la caccia

Con l'ecotassa sono a risChio gli investimenti di Fca in Italia : Roma, 14 gen., askanews, - l'ecotassa mette a rischio gli investimenti Fiat Chrysler in Italia: il gruppo sta lavorando per rivedere il piano, che attualmente prevede risorse, nel nostro Paese, per ...

Battisti - Esposito (Pd) : “Felice per arresto. Non sono dell’intellighenzia fighetta di sinistra sChierata con lui” : “Cesare Battisti? sono felice che sia stato finalmente assicurato alla giustizia italiana e quindi alle patrie galere per scontare una sentenza definitiva. Non appartengo e mai apparterrò a quell’intellighenzia fighetta di sinistra che si è schierata con Battisti in tutti questi anni“. sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, ...

Stefano Sala a Pomeriggio Cinque : "Sono single - ho Chiuso con Dasha. Benedetta? Una storia si inizia quando si sta bene di testa" : Stefano Sala e benedetta Mazza hanno presenziato alla puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Il modello comasco, che ha conosciuto l'ex Professoressa de L'Eredità all'interno della casa del Grande Fratello Vip, instaurando con lei un rapporto che è andato ben oltre l'amicizia, ha fornito degli aggiornamenti per quanto riguarda la sua relazione con la modella ucraina Dasha ...

Disse che 'i neri sono meno intelligenti dei bianChi' revocati i titoli a James Watson - il padre del Dna : Si tratta di 'dichiarazioni riprovevoli, - spiega la nota del Cold Spring Harbor prendendo le distanze - non supportate dalla scienza e non rappresentano in alcun modo le opinioni di Cshl, dei suoi ...

Giorgetti : 'Gli stadi Chiusi sono una sconfitta dello Stato' - : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è intervenuto al convegno sulla sicurezza nello sport a Reggio Emilia. Dopo gli ululati di dicembre a Koulibaly, ieri, 13 gennaio, il match di Coppa ...

“I neri non sono intelligenti come i bianChi” : tolte le onorificenze allo scopritore del Dna : James Watson, uno dei padri della scoperta del Dna, torna alla ribalta della cronaca con affermazioni razziste, tanto che il Cold Spring Harbor Laboratory, che ha guidato per decenni, ha deciso di togliergli le onorificenze avute fino a questo momento. Watson, come si legge in un comunicato del laboratorio, ha affermato in un’intervista di non aver cambiato idea rispetto alle posizioni espresse nel 2007, quando sostenne fermamente che ...

Chi sono e dove si trovano i terroristi italiani latitanti : sono oltre 50 i terroristi italiani ancora latitanti all'estero. Di molti di loro si sa quasi tutto ma l'Italia non è ancora riuscita ad estradarli. Ecco chi sono alcuni dei più famosi.

Francesco Chiofalo a Mattino 5 - Selvaggia Roma : "Sono stufa" (video) : Oggi, lunedì 14 gennaio 2019, Mattino 5 ha dedicato un lungo spazio ai vip che, in questi mesi, sono vittime dei cosiddetti 'odiatori del web' che, a più riprese, sfoderano feroci critiche, attacchi e giudizi su qualsiasi tema. La situazione diventa assai delicata quando è coinvolta la sfera privata delle celebrities o dei propri familiari. Nel corso del talk show, sono stati citati, tra gli altri, i delicati casi di Nadia Toffa, Georgette ...

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - SpizziChini : «Ci sono ancora molte cose da migliorare» : Roma – Un’altra vittoria per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket, la 13esima su 15 partite stagionali. Il girone d’andata si è concluso con un faticoso successo ad Anzio per 77-74 che comunque ha avvalorato una volta di più il titolo di campione d’inverno già in tasca dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. «Al di là del campo molto freddo, la partita di Anzio è stata molto dura per il valore dell’avversario e la ...

Maxi Lopez svela il ‘gioChino’ di Wanda Nara - la moglie di Icardi replica su Twitter : “sono solo cazzate” : Maxi Lopez-Wanda Nara, è ancora scontro: dopo le ultime dichiarazioni del calciatore argentino si accendono gli animi sui social Che tra Maxi Lopez e Wanda Nara le cose non vadano nel migliore dei modi è risaputo. L’ex coppia non se le manda a dire tramite tribunali e media ed ora anche sui social. Dopo le ultime dichiarazioni del calciatore argentino, nelle quali Maxi Lopez ha insinuato che Wanda Nara lo chiami solo quando Icardi ...

I 30 minuti della demo di Resident Evil 2 sono troppo poChi? I giocatori hanno trovato dei modi per aggirarli : Quando Capcom ha annunciato la demo di Resident Evil 2 "1-shot" con un limite di 30 minuti, molti giocatori si sono lamentati di non aver avuto abbastanza tempo per provare l'atteso gioco.Bene, stando a quanto riportato da Eurogamer.net, risulta che i fan dello storico horror hanno trovato una soluzione facile al problema e, naturalmente, le speedrun sono già iniziate.Una volta che avrete esaurito i vostri 30 minuti su un account, potrete ...

Battisti arrestato - post choc dell'assessore-scrittore : 'Sono contro il carcere - per Chiunque' : Violenza sessuale? Omicidi? Rapine? Per nessuno di questi reati, Christian Raimo , scrittore diventato assessore municipale, a Roma, prevederebbe il carcere. E neanche l'ergastolo. L'esponente di ...

Calciomercato Inter – Godin Chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 dell’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...