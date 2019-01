Chi ha lavorato all’estero, dice che in Italia non si vuole risolvere il razzismo

ilnapolista

: ??????ALLE 11.30 #BATTISTI IN ITALIA. Dopo decenni, ecco il frutto di chi oggi ha lavorato e portato a casa il risult… - zaiapresidente : ??????ALLE 11.30 #BATTISTI IN ITALIA. Dopo decenni, ecco il frutto di chi oggi ha lavorato e portato a casa il risult… - lucianonobili : No, al #congressoPD non siamo tutti uguali. Noi con chi ha lavorato per anni per fermare e boicottare l’azione rifo… - BouBou05361280 : RT @massimo_rufena: @minGiustizia In questo Paese non ci sono solo i parenti delle vittime di Battisti che SOFFRONO, ma anche chi ha lavora… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) L’arretrata Piccolaautoreferenziale e arretrata, che preferisce lavare i panni sporchi in famiglia e si offende se qualcuno dall’esterno ti fa notare le tue mancanze. Succede così che, per parlare dinegli stadi, bisogna ascoltare Ancelotti, Capello, Benitez, Mancini, che ci dicono “all’estero è diverso”. Loro sì che possono dirlo, loro sì, allenatori che insieme hanno conquistato oltralpe titoli a profusione possono raccontare quello che avviene in altri Paesi del Mondo con buona pace dei detrattori di Ancelotti.Fabio Capello Fabio Capello ha vinto in Spagna, ha allenato in Russia e in Inghilterra. Ha conosciuto i cori contro Roma e i romanisti per poi trasferirsi sulla sponda juventina forse peggio di come ha fatto Higuain (disse “io mai alla Juve” salvo andarci a fine stagione). Don Fabio ha messo il dito nella ...