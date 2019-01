Chi è il nuovo avvocato di Cesare Battisti

Simone Scuffet - la parabola dell'ex "nuovo Buffon" : doveva andare all'Atletico Madrid - finisce in TurChia : Il nuovo Buffon riempie una valigia di rimpianti e parte per la Turchia. È il Kasimpasa, quarto nella Super Lig, la nuova destinazione di Simone Scuffet. Già, proprio il giocatore nel 2014 si guadagnò una reputazione da fenomeno dopo la prima stupefacente mezza stagione in serie A. Primo friulano ne

Borsa : banche di nuovo in picChiata - Mps perde oltre il 5% : nuovo tonfo in Borsa per i titoli Mps: il titolo dell'istituto senese, che ieri aveva ceduto oltre il 10%, è tornato a perdere consistentemente. Poco prima di mezzogiorno, la quotazione e' in calo del ...

Paolo BecChi : "Beppe Grillo non vuole farsi un nuovo partito - ecco di cos'ha paura" : Prima la sottoscrizione del patto pro-vax insieme a Matteo Renzi, poi gli attacchi a Matteo Salvini dal palco del teatro Diana di Napoli. Beppe Grillo è uscito dall'ombra in cui si era nascosto. E lo ha fatto mettendo in grosse difficoltà Luigi Di Maio. In molti hanno visto in queste prese di posizi

Battlefield V : disponibile il nuovo trailer del capitolo "AttacChi Lampo" : Attacchi Lampo è il nuovo capitolo della campagna di Battlefield 5, e sarà disponibile a partire dal 17 gennaio per protrarsi fino a marzo, riporta VG247.Questo nuovo capitolo del gioco introdurrà una serie di nuovi contenuti. Tanto per iniziare, una nuova parte di campagna da giocare. Inoltre arriveranno una serie di novità tra cui l'introduzione della modalità Conquista a Squadre, variante della modalità Conquista per 64 giocatori. disponibile ...

Chi è Arthur Scotto - nipote 19enne di Elisabetta - nuovo scapolo d'oro della famiglia reale : Dopo le nozze con Meghan Markle, il principe Harry è ufficialmente uscito dalla lista degli scapoli d'oro reali. Ma tra i nipoti di Elisabetta, spunta adesso un nuovo single appetibile. Si tratta di Arthur Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto e nipote della principessa Margaret. Difficile che lui possa mai salire al trono - si trova attualmente al 25esimo posto nella linea di successione - ma nelle sue vene scorre sangue blu. Il ...

Roma - le monetine di Fontana di Trevi andranno al Comune : nuovo scontro con la Chiesa : Argomento, stavolta, le monetine della Fontana più famosa del mondo che non saranno più gestite, come è stato per tutti questi anni, direttamente dalla Caritas. Il Comune, infatti, seguendo un ...

Belen Rodriguez - nuovo fidanzato? Primo bacio su Instagram : ecco Chi è lui : Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Dopo la rottura con Andrea Iannone, sulla showgirl argentina sono state fatte numerose illazioni. Da un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino a un...

Il nuovo rapporto tra uomo e macChina : Un mondo in espansione, quello dei servizi connessi, che secondo le previsioni , PwC, entro il 2022 raggiungerà i 140 miliardi di euro. Per poter ottenere questo traguardo però sarà necessario poter ...

Giulia De Lellis si fa un nuovo tatuaggio : “Gli ocChi dell’amore” FOTO : Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio: la dedica e la FOTO Giulia De Lellis ha sorpreso tutti i suoi fan, annunciando che sarebbe andata a farsi un tatuaggio per una persona veramente importante. Tutte le sue followers hanno immaginato che fosse per il suo nuovo fidanzato Irama, con cui ha passato pure la notte, ma la verità era del tutto un’altra. Infatti, Giulia De Lellis ha caricato la FOTO del suo tatuaggio sul suo profilo Instagram, ...

Il Real Madrid su Kane - riChiesta shock del Tottenham : il nuovo attaccante del Siviglia arriva dal Barcellona : Il calciomercato entra sempre più nel vivo, non solo le trattative per gennaio ma anche per la prossima stagione. Il forte attaccante del Tottenham Kane è finito nel mirino del Real Madrid, sarebbe il rinforzo perfetto per i Blancos. Ma secondo quanto riporta As il club inglese, ha fissato per il calciatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham ma la richiesta ...

Economia : per Di Maio colpa dei vecChi governi - 'Ma ora ci sarà nuovo boom'. Opposizioni : ridicolo : Temevamo dati simili, dice il presidente del Consiglio Conte, per questo la manovra appena varata è espansiva. Il ministro dello Sviluppo punta sulla tecnologia e sul digitale per un nuovo boom che ...

2 per mille ai partiti - Salvini batte la Lega : il nuovo Carroccio incassa il doppio del vecChio. Il Pd primo ma perde un milione : Matteo Salvini incassa più della storica Lega Nord. Almeno dal punto di vista della percentuale di contribuenti che nelle dichiarazioni 2018 gli hanno destinato il 2 per 1000 della propria Irpef, come prevede il nuovo sistema di finanziamento dei partiti in vigore dal 2014. La “vecchia” Lega Nord per l’Indipendenza della Padania incassa 922.040 euro e le firme di 81.405 contribuenti, cioè il 7% di tutti quelli che hanno deciso ...

Scoperto in Cina un nuovo virus simile a Ebola e Marburg : si Chiama Menglà : Alcuni microbiologi cinesi hanno Scoperto un nuovo virus, affine al virus Ebola e al Malburg, a cui è stato dato dato il nome Menglà, poichè si è sviluppato nell'omonima contea cinese. È un nuovo genere di filovirus, dall’aspetto genetico unico chiamato Dianlovirus, diverso dagli altri perché includerebbe specie a metà strada tra i virus Ebola e Marburg. Come i suoi "cugini" mortali, anche il virus Menglà possiede un genoma che codifica per ...