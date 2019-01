Cesare Battisti | la resa definitiva del terrorista | Sono malato | ora sono

Le prime parole di Cesare Battisti dopo l'arresto : 'È tutto finito - sono malato e cambiato' : 'Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito! ho 64 anni sono malato, sono cambiato!'. sono le prime parole di Cesare Battisti appena arrivato nel carcere di Oristano, secondo ...

Prima notte in carcere per Cesare Battisti : Intanto le autorità di Parigi si dichiarano disponibili a collaborare con Roma e rivedere le richieste di estradizione di altri latitanti presenti in Francia -

Cesare Battisti - il fratello afferma : 'Se rivela quello che sa - crolla la politica' : Il fratello di Cesare Battisti ha rilasciato nelle ultime ore dichiarazioni al vetriolo. Vincenzo Battisti si dice infatti convinto dell'innocenza del parente e afferma anche che se uscisse fuori tutta la verità la situazione politica si sgretolerebbe. L'uomo ha quindi invitato Salvini a cercare adesso con la medesima attenzione anche i terroristi fascisti nascosti in Brasile. Vincenzo si dice comunque sempre vicino al fratello e pronto a ...

Cesare Battisti arriva in carcere a Oristano : “Ho 64 anni - sono malato - sono cambiato. Dove mi trovo?” : “Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito, ho 64 anni, sono malato, sono cambiato”. sono queste le prime parole di Cesare Battisti, appena arrivato nel carcere di Massama (Oristano), secondo quanto riferisce all’Ansa l’ex parlamentare sardo Mauro Pili che lo ha appreso da fonti qualificate. Battisti ha parlato con diversi agenti penitenziari ed è stato a colloquio con il direttore del carcere. L'articolo Cesare ...

Il video-spot di Bonafede su Cesare Battisti - un inquietante filmino matrimoniale : Tra i tanti format a disposizione per trasformare la semplice traduzione in carcere di un latitante arrestato all'estero, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha evidentemente preferito per la ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Chi è il nuovo avvocato di Cesare Battisti : Ma soprattutto grande il suo interesse per la cronaca riguardante il terrorismo nostrano; Cesare Battisti non sarà il suo primo cliente con accuse di terrorismo sulle spalle. In passato Steccanella, ...

Cesare Battisti - parla uno degli 007 italiani che lo ha catturato : "Sprezzante - cosa ci ha detto" : La reazione di Cesare Battisti alla cattura: "Atteggiamento sprezzante". parla "Rosco", uno degli 007 italiani coinvolti nell'operazione in Bolivia in tandem con l'Interpol. Secondo l'agente, intervistato dal Quotidiano nazionale, Battisti ha avuto una reazione di sorpresa. "Non si aspettava di esse

Cesare Battisti - visite mediche e colloquio con educatore : Subito le visite mediche poi un colloquio con l'educatore. Sono queste, secondo quanto apprende l'ANSA le prime formalita' espletate tra ieri e oggi da Cesare Battisti nel carcere di Massama (Oristano). Questa mattina l'ex terrorista, arrivato ieri in Italia dopo la cattura in Bolivia e subito trasferito in Sardegna, sta incontrando il suo avvocato Davide Steccanella.

Cesare Battisti - agenti che lo hanno preso : Era stanco e rassegnato - : Due poliziotti che hanno partecipato alle fasi dell'arresto e del trasferimento in Italia raccontano che l'ex latitante era "provato" ma "non disperato". La cattura è stata possibile grazie alla "...

Cesare Battisti - parla Adriano Sofri : contro Matteo Salvini e il carcere - "una vendetta - vergogna e disgusto" : Non poteva mancare lui, tra i tanti che hanno commentato la cattura di Cesare Battisti. E infatti, a 24 ore dall'arrivo in Italia del terrorista, Adriano Sofri ha preso parola per scagliarsi in un articolo su Il Foglio contro Matteo Salvini e contro il carcere che per anni sarà l'unico orizzonte di

Cesare Battisti - la clamorosa indiscrezione : così proverà a farla franca - "buone probabilità di successo" : Confessione sì, pentimento no. Cesare Battisti conta di uscire dal carcere di Oristano il prima possibile, riducendo dunque al minimo la pena all'ergastolo a cui è stato condannato dalla giustizia italiana. È il Messaggero a riferire la strategia difensiva del terrorista rosso riportato in Italia lu

Cesare Battisti - il fratello Vincenzo : "È una vittima - se parla crolla la politica. Salvini? Un fascista" : Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac condannato all'ergastolo giunto ieri in Italia dopo essere stato catturato in Bolivia, è una vittima e non un colpevole secondo il fratello."Volete saperlo? Cesare è una vittima. Per me non ha ammazzato nessuno. Non è colpevole, lo dite voi. I processi furono in contumacia. È stato condannato contumace" dice Vincenzo Battisti al Messaggero.Secondo il fratello maggiore, se Cesare Battisti "parlasse, ...