Cesare Battisti in carcere | “Sono malato | sono cambiato” Poliziotti | “Tradito dalle

Cesare Battisti - proprietario pensione in Bolivia : “Era tranquillo - restava in camera. Non ha mai lasciato i suoi dati” : È arrivato a novembre ed è rimasto fino al 4 dicembre. Non ha mai lasciato i suoi dati personali alla reception, ma solo quelli della persona di nazionalità Boliviana che lo aveva accompagnato. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parla il signor Peralta, proprietario della pensione Casona Azul di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), dove Cesare Battisti ha trascorso una parte del suo ultimo periodo di libertà prima dell’arresto e ...

Cesare Battisti - Vauro a Quarta Repubblica. Nicola Porro gli mette di fronte Torreggiani - scena agghiacciante : A Quarta Repubblica , il talk di politica ed economia di Retequattro condotto da Nicola Porro, ieri sera in prima serata, il vignettista Vauro Senesi si è scusato con Alberto Torregiani per aver firmato anni fa un appello a favore di Cesare ...

Battisti - fratelli divisi su Cesare. Vincenzo : 'E' solo una vittima'. Ma Domenico : 'Delinquente da quattro soldi' : È stato sempre condannato in contumacia perché i suoi amici pentiti lo hanno accusato, compreso Pietro Mutti che va facendo il signore in giro per il mondo pagato dallo Stato'.

Le prime dichiarazioni di Cesare Battisti : “Tutto finito - ho 64 anni - sono malato e cambiato” : “Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito, ho 64 anni, sono malato, sono cambiato”, le prime parole di Cesare Battisti, appena arrivato nel carcere di Oristano, secondo quanto riferisce l'ex parlamentare Mauro Pili. Battisti ha parlato con diversi agenti penitenziari ed è stato a colloquio con il direttore del carcere.Continua a leggere

Cesare Battisti - la resa definitiva del terrorista : 'Sono malato - ora sono cambiato' : Dopo la prima notte passata in cella, Battisti sembrava quasi non rendersi del tutto conto di cosa gli fosse successo: 'Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? - avrebbe detto a fonti qualificate, ...

Cesare Battisti - la resa definitiva del terrorista : "Sono malato - ora sono cambiato" : Il ghigno dal volto di Cesare Battisti è scomparso pochi secondi dopo essere atterrato all'aeroporto di Ciampino. È stato in quel momento che il terrorista dei Pac ha capito che la fuga era davvero finita. Arrivato in carcere a Oristano, prima di parlare con il suo avvocato, Davide Steccanella, dava

Prima notte in carcere per Cesare Battisti : Intanto le autorità di Parigi si dichiarano disponibili a collaborare con Roma e rivedere le richieste di estradizione di altri latitanti presenti in Francia -

Cesare Battisti - il fratello afferma : 'Se rivela quello che sa - crolla la politica' : Il fratello di Cesare Battisti ha rilasciato nelle ultime ore dichiarazioni al vetriolo. Vincenzo Battisti si dice infatti convinto dell'innocenza del parente e afferma anche che se uscisse fuori tutta la verità la situazione politica si sgretolerebbe. L'uomo ha quindi invitato Salvini a cercare adesso con la medesima attenzione anche i terroristi fascisti nascosti in Brasile. Vincenzo si dice comunque sempre vicino al fratello e pronto a ...

Cesare Battisti arriva in carcere a Oristano : “Ho 64 anni - sono malato - sono cambiato. Dove mi trovo?” : “Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito, ho 64 anni, sono malato, sono cambiato”. sono queste le prime parole di Cesare Battisti, appena arrivato nel carcere di Massama (Oristano), secondo quanto riferisce all’Ansa l’ex parlamentare sardo Mauro Pili che lo ha appreso da fonti qualificate. Battisti ha parlato con diversi agenti penitenziari ed è stato a colloquio con il direttore del carcere. L'articolo Cesare ...

Il video-spot di Bonafede su Cesare Battisti - un inquietante filmino matrimoniale : Tra i tanti format a disposizione per trasformare la semplice traduzione in carcere di un latitante arrestato all'estero, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha evidentemente preferito per la ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Chi è il nuovo avvocato di Cesare Battisti : Ma soprattutto grande il suo interesse per la cronaca riguardante il terrorismo nostrano; Cesare Battisti non sarà il suo primo cliente con accuse di terrorismo sulle spalle. In passato Steccanella, ...